Подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області пов’язане з сезонними витратами виробників, логістичними чинниками та зміною закупівельних умов у торгових мережах.

Подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області фіксується на окремих позиціях ринку, де зміни вартості торкнулися масла, молока та маргарину, повідомляє Politeka.

За оновленими даними, сегмент демонструє неоднорідну динаміку: частина товарів залишається майже стабільною, інші поступово дорожчають через коливання пропозиції в торгових мережах.

Серед ключових позицій — масло «Яготинське» 73%. Його середній показник становить 116,50 грн за упаковку 200 грамів. У роздрібних точках фіксуються різні значення: від 114,90 грн до 119,60 грн, залежно від мережі продажу та постачання.

Окремо варто відзначити молоко «Простонаше» 1%. Його середній рівень нині — 63,15 грн за 900 мл. За місяць зафіксовано приріст на 2,53 грн, що свідчить про поступове коригування вартості у бік підвищення.

Маргарин «Олком» 72,5% також показав зміну тенденції. Середнє значення досягло 44,20 грн за 200 грамів, а місячне збільшення становило 5,95 грн. У різних магазинах показники коливаються від 42,90 до 45,49 грн.

Експерти ринку зазначають, що подорожчання молочних продуктів у Дніпропетровській області пов’язане з сезонними витратами виробників, логістичними чинниками та зміною закупівельних умов у торгових мережах.

Аналітика споживчих показників свідчить: найменш стабільною залишається категорія жирових виробів, тоді як питні позиції демонструють повільніше зростання вартості.

У підсумку ринок продовжує адаптуватися до економічних змін, а цінова динаміка залишається нерівномірною між окремими групами товарів.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит хліба у Дніпропетровській області: низка проблем вдарила по врожаю, які труднощі виникли