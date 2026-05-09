Подорожание проезда в Днепропетровской области показывает общую ситуацию в коммунальном секторе.

Подорожание проезда в Днепропетровской области может затронуть жителей Каменского уже с начала лета, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет горсовета готовит к рассмотрению изменения тарифа на электротранспорт.

Информацию обнародовали местные ресурсы, ссылаясь на профильные каналы. Речь идет о работе коммунального предприятия «Транспорт», обслуживающем трамвайные маршруты.

В мэрии объясняют: пересмотр стоимости связан с ростом издержек, необходимых для стабильного функционирования системы перевозок. Действующие финансовые расчеты уже не покрывают фактических потребностей отрасли.

Среди основных причин называют увеличение цены электроэнергии. Дополнительно подорожали комплектующие, ремонтные материалы, а также техническое обслуживание вагонов.

Отдельно повлияло повышение минимальной зарплаты. Из-за этого выросли расходы, связанные с содержанием работников предприятия.

Предварительно речь идет о повышении тарифа на две гривны. Поездка стоит восемь, после принятия решения сумма может возрасти до десяти.

Рассмотрение вопроса ожидается на майском заседании исполкома. Если документ будет поддержан, новые расценки начнут действовать с 1 июня 2026 года.

Таким образом, подорожание проезда в Днепропетровской области демонстрирует общую ситуацию в коммунальном секторе, где перевозчики вынуждены корректировать тарифы из-за постоянного увеличения расходов.

Финальное решение по обновленной стоимости перевозок будет принято после рассмотрения вопроса членами исполнительного комитета. При утверждении изменений новый тариф станет одним из ключевых решений для работы общественного транспорта.

