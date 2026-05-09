Подорожчання проїзду в Дніпропетровській області може торкнутися мешканців Кам’янського вже з початку літа, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет міськради готує до розгляду зміни тарифу для електротранспорту.

Інформацію оприлюднили місцеві ресурси, посилаючись на профільні канали. Ідеться про роботу комунального підприємства «Транспорт», яке обслуговує трамвайні маршрути.

У мерії пояснюють: перегляд вартості пов’язаний зі зростанням витрат, необхідних для стабільного функціонування системи перевезень. Чинні фінансові розрахунки вже не покривають фактичних потреб галузі.

Серед головних причин називають збільшення ціни електроенергії. Додатково подорожчали комплектуючі, матеріали для ремонту, а також технічне обслуговування вагонів.

Окремо вплинуло підвищення мінімальної зарплати. Через це зросли витрати, пов’язані з утриманням працівників підприємства.

Попередньо йдеться про підняття тарифу на дві гривні. Наразі поїздка коштує вісім, після ухвалення рішення сума може зрости до десяти.

Розгляд питання очікується під час травневого засідання виконкому. Якщо документ підтримають, нові розцінки почнуть діяти з 1 червня 2026 року.

Таким чином, подорожчання проїзду в Дніпропетровській області демонструє загальну ситуацію у комунальному секторі, де перевізники змушені коригувати тарифи через постійне збільшення витрат.

Фінальне рішення щодо оновленої вартості перевезень ухвалять після розгляду питання членами виконавчого комітету. У разі затвердження змін новий тариф стане одним із ключових рішень для роботи громадського транспорту.

