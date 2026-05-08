Подорожание проезда в Закарпатской области зафиксировано после обновления тарифов на городских и междугородных маршрутах, что уже отразилось на ежедневных расходах пассажиров, сообщает Politeka.

Перевозчики объясняют корректировку, прежде всего, ростом цен на топливо, которое остается основным фактором формирования стоимости рейсов. После пересмотра цен изменились тарифы на ключевых направлениях между населенными пунктами региона.

Поездка из Ужгорода в Мукачево сейчас стоит от 123 гривен, в Чоп — от 94 гривен. Маршрут по направлению Виноградова оценивается в 316 гривен, в Межгорье - 443 гривны, а самый длинный рейс в Рахов стартует от 602 гривен.

В городском сообщении также произошли изменения. В Мукачево с 1 мая тариф повысили на 5 гривен - до 20 гривен вместо предыдущих 15. В Ужгороде действует система дифференцированной оплаты: 20 гривен при безналичном расчете и 23 гривны при оплате наличными.

В транспортной сфере подчеркивают, что пересмотр цен напрямую связан с увеличением затрат на ресурсы, прежде всего топливные материалы, формирующие значительную долю себестоимости перевозок.

На этом фоне удорожание проезда в Закарпатской области постепенно изменяет структуру расходов жителей, особенно тех, кто регулярно пользуется как городскими, так и междугородными маршрутами.

Также следует отметить, что специалисты рынка пассажирских перевозок отмечают, что нынешняя динамика отражает общую тенденцию в стране, когда транспортные расходы растут быстрее доходов населения, увеличивая финансовую нагрузку на ежедневные поездки.

