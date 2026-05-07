Подорожание проезда в Закарпатской области фиксируется после очередного пересмотра тарифов на городских и междугородных маршрутах, что уже ощутимо влияет на расходы пассажиров в регионе, сообщает Politeka.

Перевозчики объясняют корректировку, прежде всего, ростом расходов на топливо, которое остается ключевым фактором формирования себестоимости рейсов. В результате обновления существенно изменились цены на основные направления между населенными пунктами области.

Поездка из Ужгорода в Мукачево сейчас стоит от 123 гривен, в Чоп — от 94 гривен. Маршрут в Виноградов оценивается в 316 гривен, в Межгорье — 443 гривны, а самое дорогое направление в сторону Рахова стартует от 602 гривен.

Городской сегмент также претерпел изменения. В Мукачево с 1 мая тариф вырос на 5 гривен и составляет 20 гривен вместо предыдущих 15. В Ужгороде действует дифференцированная оплата: 20 гривен при безналичном расчете и 23 гривны при оплате наличными.

В транспортной сфере региона отмечают, что такие изменения являются прямым следствием всеобщего удорожания ресурсов, прежде всего горючего, которое формирует значительную часть расходов перевозчиков.

На этом фоне подорожание проезда в Закарпатской области постепенно изменяет структуру ежедневных расходов жителей, особенно тех, кто регулярно пользуется городскими и междугородними маршрутами.

Аналитики рынка пассажирских перевозок отмечают, что нынешняя ситуация отражает более широкую тенденцию: транспортные тарифы растут быстрее доходов населения, что делает поездки все более весомой статьей расходов для пассажиров.

