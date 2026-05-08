Подорожчання проїзду в Закарпатській області зафіксоване після оновлення тарифів на міських і міжміських маршрутах, що вже вплинуло на щоденні витрати пасажирів, повідомляє Politeka.

Перевізники пояснюють коригування передусім зростанням цін на пальне, яке залишається основним чинником формування вартості рейсів. Після перегляду розцінок змінилися тарифи на ключових напрямках між населеними пунктами регіону.

Поїздка з Ужгорода до Мукачева нині коштує від 123 гривень, до Чопа — від 94 гривень. Маршрут у напрямку Виноградова оцінюється у 316 гривень, до Міжгір’я — 443 гривні, а найдовший рейс до Рахова стартує від 602 гривень.

У міському сполученні також відбулися зміни. У Мукачеві з 1 травня тариф підвищили на 5 гривень — до 20 гривень замість попередніх 15. В Ужгороді діє система диференційованої оплати: 20 гривень при безготівковому розрахунку та 23 гривні при оплаті готівкою.

У транспортній сфері наголошують, що перегляд цін напряму пов’язаний зі збільшенням витрат на ресурси, насамперед паливні матеріали, які формують значну частку собівартості перевезень.

На цьому тлі подорожчання проїзду в Закарпатській області поступово змінює структуру витрат мешканців, особливо тих, хто регулярно користується як міськими, так і міжміськими маршрутами.

Також варто зауважити, що фахівці ринку пасажирських перевезень зазначають, що нинішня динаміка відображає загальну тенденцію в країні, коли транспортні витрати зростають швидше за доходи населення, збільшуючи фінансове навантаження на щоденні поїздки.

