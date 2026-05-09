Новый график движения транспорта в Кривом Роге введен для части городских маршрутов электротранспорта.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге касается трамвайных и троллейбусных маршрутов, сообщает Politeka.

Новый график движения транспорта в Кривом Роге предполагает изменения, как в будни, так и в выходные дни. Нововведения появились из-за временных мер по экономии электроэнергии в городе.

В первую очередь, речь идет о трамвае №14, для которого обнародован новый график движения с учетом недавних изменений.

Информацию об обновленном расписании обнародовали в местном сообществе "Транспорт Кривого Рога".

Изменения введены на время и связаны с необходимостью оптимизации работы городского электротранспорта в условиях ограничений энергопотребления.

Трамвай №14 курсирует по маршруту от остановки "Станция Кривой Рог-Главный" до остановки "Улица Героев АТО" и обратно.

Именно этот маршрут испытал обновление расписания, которое теперь отличается в зависимости от дня недели. В рабочие дни первый рейс трамвая №14 отправляется в 5:13 и прибывает на остановку "Станция Кривой Рог-Главный" в 5:54.

Последний рейс в этом направлении отправляется в 20:57, после чего движение завершается по обновленному графику.

В выходные дни предусмотрен более ранний выезд. Первый трамвай выходит на маршрут в 5:03 и прибывает на остановку "Станция Кривой Рог-Главный" в 5:44.

Последний рейс в этот период отправляется в 20:57 и прибывает на окончательную остановку "Трампарк" в 21:36.

В городских транспортных службах подчеркивают, что такие изменения временны и связаны с режимом экономии электроэнергии.

Жителей города просят заранее учитывать обновленное расписание при планировании поездок.

