Дефицит продуктов в Днепропетровской области связывают прежде всего с сезонными факторами, а дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от погодных условий.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области фиксируют на фоне сезонного сокращения объемов уже влияющего на рынок пчелопродукта, цены и экспортные поставки, сообщает Politeka.

Отраслевые эксперты сообщают о временном уменьшении предложения продукции. Поэтому трейдерам приходится пересматривать контракты, корректировать логистику и искать дополнительные варианты сотрудничества с зарубежными партнерами.

По предварительным оценкам падение объемов может составлять от 10% до 20% по сравнению с годовыми показателями. Часть традиционных направлений сбыта уже сталкивается с усиленной конкуренцией со стороны других государств, активно наращивающих присутствие на внешних рынках.

Специалисты объясняют ситуацию сезонными особенностями. Нынешний период приходится на паузу между основными этапами сбора, потому производители работают с ограниченными запасами продукции.

Ожидается, что стабилизация ситуации может начаться ближе к концу лета, когда стартует новый производственный цикл. Предыдущие прогнозы свидетельствуют о возможном объеме в пределах 60-80 тысяч тонн, что в целом соответствует средним показателям предыдущих лет.

Украинская продукция традиционно ориентируется на европейский рынок, поэтому любые изменения внутри страны быстро отражаются на внешних поставках. При сокращении экспорта импортеры чаще обращаются к альтернативным поставщикам из стран Азии и Южной Америки.

Аналитики отмечают, что стоимость напрямую зависит от результатов нового сбора. Если объемы останутся ниже ожиданий, рынок может столкнуться с дальнейшим удорожанием и меньшей активностью продаж.

