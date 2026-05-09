Новий графік руху транспорту в Кривому Розі запроваджено для частини міських маршрутів електротранспорту.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі стосується трамвайних і тролейбусних маршрутів, повідомляє Politeka.

Новий графік руху транспорту в Кривому Розі передбачає зміни як у будні, так і в вихідні дні. Нововведення зʼявилися через тимчасові заходи з економії електроенергії у місті.

Насамперед, йдеться про трамвай №14, для якого оприлюднено новий графік руху з урахуванням нещодавних змін.

Інформацію про оновлений розклад оприлюднили у місцевій спільноті "Транспорт Кривого Рогу".

Зміни запроваджені тимчасово і пов’язані з необхідністю оптимізації роботи міського електротранспорту в умовах обмежень енергоспоживання.

Трамвай №14 курсує за маршрутом від зупинки "Станція Кривий Ріг-Головний" до зупинки "Вулиця Героїв АТО" та у зворотному напрямку.

Саме цей маршрут зазнав оновлення розкладу, який тепер відрізняється залежно від дня тижня. У робочі дні перший рейс трамвая №14 вирушає о 5:13 та прибуває на зупинку "Станція Кривий Ріг-Головний" о 5:54.

Останній рейс у цьому напрямку відправляється о 20:57, після чого рух завершується згідно з оновленим графіком.

У вихідні дні передбачено більш ранній виїзд. Перший трамвай виходить на маршрут о 5:03 та прибуває на зупинку "Станція Кривий Ріг-Головний" о 5:44.

Останній рейс у цей період відправляється о 20:57 та прибуває на кінцеву зупинку "Трампарк" о 21:36.

У міських транспортних службах наголошують, що такі зміни є тимчасовими і пов’язані з режимом економії електроенергії.

Мешканців міста просять заздалегідь враховувати оновлений розклад під час планування поїздок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпропетровській області: хто з жителів має право на цю підтримку.

Також Politeka повідомляла, Перерахунок пенсій в Дніпропетровській області: кому пощатистить отримати більше.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Дніпропетровській області: які розцінки встановлено для мешканців.