Новий графік руху транспорту в Кривому Розі стосується трамвайних і тролейбусних маршрутів, повідомляє Politeka.
Новий графік руху транспорту в Кривому Розі передбачає зміни як у будні, так і в вихідні дні. Нововведення зʼявилися через тимчасові заходи з економії електроенергії у місті.
Насамперед, йдеться про трамвай №14, для якого оприлюднено новий графік руху з урахуванням нещодавних змін.
Інформацію про оновлений розклад оприлюднили у місцевій спільноті "Транспорт Кривого Рогу".
Зміни запроваджені тимчасово і пов’язані з необхідністю оптимізації роботи міського електротранспорту в умовах обмежень енергоспоживання.
Трамвай №14 курсує за маршрутом від зупинки "Станція Кривий Ріг-Головний" до зупинки "Вулиця Героїв АТО" та у зворотному напрямку.
Саме цей маршрут зазнав оновлення розкладу, який тепер відрізняється залежно від дня тижня. У робочі дні перший рейс трамвая №14 вирушає о 5:13 та прибуває на зупинку "Станція Кривий Ріг-Головний" о 5:54.
Останній рейс у цьому напрямку відправляється о 20:57, після чого рух завершується згідно з оновленим графіком.
У вихідні дні передбачено більш ранній виїзд. Перший трамвай виходить на маршрут о 5:03 та прибуває на зупинку "Станція Кривий Ріг-Головний" о 5:44.
Останній рейс у цей період відправляється о 20:57 та прибуває на кінцеву зупинку "Трампарк" о 21:36.
У міських транспортних службах наголошують, що такі зміни є тимчасовими і пов’язані з режимом економії електроенергії.
Мешканців міста просять заздалегідь враховувати оновлений розклад під час планування поїздок.
