Гуманитарная помощь в Запорожье для пенсионеров и других уязвимых категорий населения доступна в виде важной поддержки, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении Каритас в Facebook.

В Украине продолжает действовать государственная программа «єВідновлення», которая позволяет получить компенсацию на ремонт поврежденного жилья. Гражданам, обладающим правом воспользоваться этой инициативой, рекомендуют подавать заявку без промедлений, чтобы получить предусмотренную государственную поддержку.

Параллельно уже пятый год подряд в партнерстве с УВКБ ООН реализуется отдельный проект по восстановлению жилья. В текущем году его фокус смещен на помощь наиболее уязвимым домохозяйствам, которые по объективным причинам не могут воспользоваться государственной программой «Восстановление».

Гуманитарную помощь в Запорожье в рамках инициативы могут получить семьи, которые не имеют доступа к программе из-за потери или отсутствия документов, находятся в процессе их восстановления или оформления наследства, получили отказ в участии в «Восстановлении», столкнулись с некорректной оценкой повреждений или по другим причинам не могут воспользоваться государственной компенсацией.

Отдельное внимание уделяется домохозяйствам, чье жилье было повреждено после 24 февраля 2022 года и принадлежат к социально уязвимым категориям.

Среди них — люди с тяжелыми заболеваниями или инвалидностью, одинокие пенсионерам от 60 лет, одинокие родители или опекуны несовершеннолетних детей, многодетные семьи, семьи с усыновленными детьми или детьми на попечении, беременные женщины и матери с детьми до трех лет.

Социальная поддержка в действии, ведь к программе могут присоединиться домохозяйства, потерявшие источник дохода или имеющие среднемесячный доход на одного человека ниже 8422 гривен.

