Подорожание проезда в Днепре официально вступило в силу с 9 мая после пересмотра тарифов на маршрутные автобусы, передает Politeka.

Теперь одна поездка стоит 23 гривны. Информацию об изменении подтвердили в городском совете .

В мэрии объяснили, что решение принималось с учетом текущих экономических условий, влияющих на работу транспортной сферы.

Предварительный пересмотр стоимости прошел в январе. Тогда пассажиры платили 20 гривен. Среди причин называли более дорогие энергоносители, нестабильность валютного рынка и трудности с электроснабжением.

Перевозчики отмечают, что за последние месяцы заметно выросли расходы на дизель, смазочные материалы, ремонт техники и содержание автопарка. В таких условиях обеспечивать стабильное движение транспорта становится все сложнее.

Дополнительным вызовом остается нехватка работников. Руководители компаний сообщают, что часть персонала уволилась, из-за чего отдельные автобусы периодически не выходят на маршруты.

В профильном департаменте обращают внимание на ситуацию с горючим. После изменений на международном рынке оптовая цена дизеля приблизилась к 90 гривнам за литр, хотя ранее показатель держался около 70.

По подсчетам специалистов, фактическая себестоимость пассажирских перевозок в настоящее время колеблется от 28 до 32 гривен в зависимости от направления. В то же время, значительная корректировка могла бы стать дополнительной финансовой нагрузкой для жителей города.

В городских властях отмечают, что подорожание проезда в Днепре отражает общую тенденцию, которую сейчас наблюдают во многих украинских городах. Транспортные операторы вынуждены пересматривать расценки из-за увеличения издержек и дефицита кадров.

Эксперты прогнозируют, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от стоимости горючего, экономических показателей и возможностей перевозчиков поддерживать стабильную работу маршрутной сети.

