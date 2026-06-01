Подорожание проезда в Тернополе планируют утвердить из-за значительного роста стоимости горючего и электрической энергии, сообщает Politeka.

Соответствующие общественные обсуждения по формированию новых тарифов были организованы в актовом зале коммунального предприятия "Тернопольэлектротранс".

Начальник городского управления транспортных сетей Олег Витрук рассказал, что перевозчики подавали свои предложения по поднятию действующих тарифов еще в январе.

Тогда в марте городские власти приняли временный компромиссный тариф в надежде на снижение стоимости дизельного топлива до уровня 60 гривен за литр.

Однако ожидаемого снижения цен на горюче-смазочные материалы так и не произошло, поэтому подорожание проезда в Тернополе не удалось предотвратить.

Стоимость дизельного горючего сначала стремительно выросла до 95 гривен, а затем зафиксировалась на уровне 86 гривен 30 копеек за литр.

Новые расчеты стоимости одной поездки от предприятий колеблются в пределах от 27 до 32 гривен, поскольку у каждой компании есть свои индивидуальные хозяйственные расходы.

Сейчас в городе работает 33 автобусных и 8 троллейбусных маршрутов. Анализ оплаты за апрель показал, что полную стоимость билета платят всего около 42% пассажиров.

Остальные пассажиропотоки приходится на льготников, учащихся и студентов. Опосредованная оплата за одну поездку с учетом различных видов карт и устройств с NFC составляет всего 17 гривен 50 копеек.

Если власти не предпримут адекватных действий, то коммунальные предприятия "Тернопольэлектротранс" и "Горавтотранс" могут просто остановиться из-за невозможности заправить или отремонтировать машины.

А они обеспечивают более 55% всех перевозок. Новый проект решения исполнительного комитета городского совета предлагает подорожание проезда в Тернополе.

Тарифы могут выглядеть так: 26 гривен при оплате банковской картой, 23 гривны при использовании неперсонифицированного электронного билета и 20 гривен для владельцев "карты жителя Тернополя".