Гуманітарну допомогу в Запоріжжі у межах ініціативи можуть отримати найвразливіші пенсіонери при дотриманні важливих умов.

Гуманітарна допомога в Запоріжжі для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення доступна у вигляді важливої підтримки, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні Карітас у Фейсбук.

В Україні продовжує діяти державна програма «єВідновлення», яка дозволяє отримати компенсацію на ремонт пошкодженого житла. Громадянам, які мають право скористатися цією ініціативою, рекомендують подавати заявку без зволікань, аби отримати передбачену державну підтримку.

Паралельно вже п’ятий рік поспіль у партнерстві з УВКБ ООН реалізується окремий проєкт із відновлення житла. У поточному році його фокус зміщено на допомогу найбільш вразливим домогосподарствам, які з об’єктивних причин не можуть скористатися державною програмою «єВідновлення».

Гуманітарну допомогу в Запоріжжі у межах ініціативи можуть отримати родини, які не мають доступу до програми через втрату або відсутність документів, перебувають у процесі їх відновлення чи оформлення спадщини, отримали відмову в участі у «єВідновленні», зіткнулися з некоректною оцінкою пошкоджень або з інших причин не можуть скористатися державною компенсацією.

Окрему увагу приділяють домогосподарствам, чиє житло було пошкоджене після 24 лютого 2022 року та які належать до соціально вразливих категорій.

Серед них — люди з тяжкими захворюваннями або інвалідністю, самотні пенсіонерам віком від 60 років, одинокі батьки чи опікуни неповнолітніх дітей, багатодітні родини, сім’ї з усиновленими дітьми або дітьми під опікою, вагітні жінки та матері з дітьми до трьох років.

Соціальна підтримка в дії, адже ще до програми можуть долучитися домогосподарства, які втратили джерело доходу або мають середньомісячний дохід на одну особу нижче 8422 гривень.

