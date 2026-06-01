Прогноз погоды на неделю 2 по 8 июня в Одесской области свидетельствует о переменном начале лета с периодами осадков.

Прогноз погоды на неделю 2 по 8 июня в Одесской области предполагает, что жителей региона ожидает чередование пасмурных и солнечных дней, сообщает Politeka.

2 июня температура воздуха будет колебаться от +13° ночью до +19° днем. Во второй половине дня начнется дождь, который продлится до самого вечера.

Прогноз погоды на неделю 2 по 8 июня в Одесской области предоставили на официальном сайте Украинского гидрометеорологического центра .

3 июня температура воздуха составит от +15 до +17°. В ночные и утренние часы ожидается мелкий дождь, после чего осадки постепенно прекратятся. Ветер будет оставаться умеренным с порывами до 6,3 м/с.

4 июня воздух будет прогреваться до +21°, а вероятность осадков будет оставаться минимальной. Ветер будет умеренным.

5 июня температура будет днем ​​достигать +24°.

Еще теплее станет 6 июня. Столбики термометров поднимутся до +25°. В то же время небо будет облачным в течение всех суток.

Днем возможен сильный дождь с грозой, однако он завершится еще до наступления вечера. Влажность воздуха днем ​​составит около 68%.

7 июня ситуация снова будет неустойчивой. Облачно будет держаться весь день, а дождь начнется еще утром.

Лишь ближе к вечеру осадки постепенно прекратятся. Температура воздуха днем ​​будет составлять +23°, а по ощущениям может достигать +24°.

8 июня синоптики обещают, что столбики термометров также поднимутся до +24°. Весь день пройдет под пасмурным небом, но без осадков.

