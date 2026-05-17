В рамках инициативы предусмотрена регулярная денежная помощь для пенсионеров и других уязвимых категорий населения с интервалом в шесть месяцев в Запорожской области.

Весной 2026 года в Запорожской области пенсионеры и другие уязвимые категории, пострадавшие в результате войны, смогут рассчитывать на денежную помощь, пишет Politeka.net.

Отмечается, что выплаты будут производиться в рамках специальной программы с периодичностью один раз в шесть месяцев.

Речь идет о проекте «Немедленная многоотраслевая помощь пострадавшим от войны территориям», направленный на поддержку людей, которые оказались в сложных жизненных условиях из-за боевых действий и нуждаются в дополнительной финансовой стабильности.

Инициатива реализуется благодаря сотрудничеству благотворительного фонда «Посмішка ЮА» в рамках Консорциума TERA при финансовой поддержке Гуманитарного фонда для Украины (UHF).

Основная цель проекта заключается в поддержке семей, которые испытали последствия вооруженного конфликта и нуждаются в восстановлении базовой финансовой устойчивости. В рамках инициативы предусмотрены регулярные выплаты пенсионерам и другим уязвимым категориям населения с интервалом в шесть месяцев.

В фонде «Посмішка ЮА» сообщили о старте регистрации на участие в программе. Организаторы отмечают, что инициатива направлена ​​на помощь людям, оказавшимся в кризисных жизненных обстоятельствах из-за боевых действий и нуждающихся в срочной поддержке.

Подать заявку могут семьи, проживающие в определенных общинах Запорожской области (Запорожский район): Запорожская община.

Для участия в программе нужно заполнить специальную регистрационную форму. В то же время организаторы установили ряд обязательных условий.

Заявители обязаны представлять достоверную информацию, поскольку предусмотрена проверка документов и подтверждение предоставленных данных в случае необходимости. Также важно, что претендовать на выплаты могут только домохозяйства, которые не получали аналогичной помощи в течение последнего месяца.

Все поданные заявки будут проходить проверку на предмет дублирования между разными организациями, и в случае обнаружения повторных обращений в оказании помощи может быть отказано.

Организаторы подчеркивают, что регистрация является первым этапом отбора и не гарантирует автоматического получения финансовой поддержки.

