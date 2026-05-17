У межах ініціативи передбачено регулярна грошова допомога для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення з інтервалом у шість місяців в Запорізькій області.

Навесні 2026 року в Запорізькій області пенсіонери та інші вразливі категорії, які постраждали внаслідок війни, зможуть розраховувати на грошову допомогу, пише Politeka.net.

Зазначається, що виплати здійснюватимуться в межах спеціальної програми з періодичністю один раз на шість місяців.

Йдеться про проєкт «Негайна багатогалузева допомога територіям, що постраждали від війни», спрямований на підтримку людей, які опинилися у складних життєвих умовах через бойові дії та потребують додаткової фінансової стабільності.

Ініціатива реалізується завдяки співпраці благодійного фонду «Посмішка ЮА» у межах Консорціуму TERA за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF).

Основна мета проєкту полягає у підтримці родин, які зазнали наслідків збройного конфлікту та потребують відновлення базової фінансової стійкості. У межах ініціативи передбачено регулярні виплати для пенсіонерів та інших вразливих категорій населення з інтервалом у шість місяців.

У фонді «Посмішка ЮА» повідомили про старт реєстрації на участь у програмі. Організатори наголошують, що ініціатива спрямована на допомогу людям, які опинилися у кризових життєвих обставинах через бойові дії та потребують термінової підтримки.

Подати заявку можуть родини, що проживають у визначених громадах Запорізької області (Запорізький район): Запорізька громада.

Для участі у програмі необхідно заповнити спеціальну реєстраційну форму. Водночас організатори встановили низку обов’язкових умов.

Заявники зобов’язані подавати достовірну інформацію, оскільки передбачено перевірку документів і підтвердження наданих даних у разі потреби. Також важливо, що претендувати на виплати можуть лише ті домогосподарства, які не отримували аналогічної допомоги протягом останнього місяця.

Усі подані заявки проходитимуть перевірку на предмет дублювання між різними організаціями, і у разі виявлення повторних звернень у наданні допомоги може бути відмовлено.

Організатори підкреслюють, що реєстрація є лише першим етапом відбору і не гарантує автоматичного отримання фінансової підтримки.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, З 'явилася життєво важлива гуманітарна допомога: яку підтримку обіцяють пенсіонерам в Запорізькій області.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі: де та як шукати домівку.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Запоріжжі: де видають підтримку.