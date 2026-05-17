Энергетики предупредили о новых графиках отключения света в Днепре на неделю с 18 по 24 мая 2026 года.

В Днепре в течение следующей недели – с 18 по 24 мая 2026 года – будут применять локальные графики отключения света, сообщает Politeka.

Обесточения в городе будут происходить ориентировочно с 8:00 до 18:00 в связи с проведением плановых профилактических работ в электросетях.

В понедельник, 18 мая, по данным ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК", графики отключения света в Днепре зацепят дома по следующим адресам:

ул. Арабатская, 34, 37, 39, 41;

Криворожская, 22, 22А, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 48;

Победителей, 1, 2, 4А;

Фабрично-заводская, 3, 3А;

тупик Криворожский, 3, 5, 7, 9, 11А, 15, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41;

пр-т Богдана Хмельницкого, 38, 38Б, 122А.

Во вторник, 19 числа, ограничения электроснабжения будут действовать по ул. Арабатская, 34А, 36, 38, 38А, 40, 42-49, 51, 53, 55; Новокрымская, 1, 5, 7; Фабрично-заводская, 20, проезд Тупиковый, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, пишет Politeka.

В среду, 20 мая, графики отключения света в Днепре будут применяться для таких домов:

Автозаводская: 1-45, 45Б, 46-48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86;

Победителей, 3, 5-8, 8А, 9-30, 32, 34, 36, 38;

Независимости, 18А, 18Б, 28Г;

Надбалковская, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 38, 40, 40А;

частично тупик и переулок Криворожский, пер. Северный, проезд Шахматный.

В четверг, 21.05, будут обесточения по ул. Академика Янгеля, 4, 5Б, 7, 11, 13;

Василия Шкляра, 32Д, 32К; Национальной Гвардии, 15Д, 17, 19, 19А, 19Г, 30; переулках Изюмский и Изюмский второй.

В субботу и воскресенье ограничения будут действовать с 8:00 до 20:00. 23 числа обесточивания коснутся проспекта Богдана Хмельницкого, 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, а 24.05 – Черных Запорожцев, 3Л; пр-д Александра Гальченко, 2; пр-т Богдана Хмельницкого, 118, 120, 122, 122А, 122Д, 126, 126А, 128, 130, 132, 132А, 135, 139, 142А, 144, 146, 47 148Л, 151, 151А, 151Б, 151Д, 151К, 151Л, 151Т, 151Ш, 153, 154, 156А, 156Г, 157Б, 160, 169, 170В, 174, 208Б, 222.

