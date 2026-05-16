Подорожание проезда в Кировоградской области явилось компромиссом между потребностями перевозчиков и возможностями населения.

Подорожание проезда в Кировоградской области в Новоукраинке вводится в два этапа после решения исполнительного комитета об обновлении тарифов на автобусных маршрутах, сообщает Politeka.

Пересмотр стоимости обсуждали вместе с перевозчиками, депутатами и жителями общины. После консультаций власти согласовали постепенное увеличение цены во избежание резкой нагрузки для пассажиров.

С 11 мая одна поездка обойдется в 30 гривен. Уже с 1 июня тарифы поднимут до 35 грн. До перемен жители платили 25 гривен.

Представители транспортной сферы изначально предлагали установить цену на 40 грн. Такую инициативу объясняли увеличением затрат на горючее, ремонт автобусов, техническое обслуживание и закупку запчастей.

В ходе общественных обсуждений часть горожан выступала против корректировки расценок. Остальные жители поддержали постепенный формат, считая его менее ощутимым для семейного бюджета.

В городской администрации отмечают, что подорожание проезда в Кировоградской области стало компромиссом между потребностями перевозчиков и возможностями населения. Именно поэтому обновление тарифов решило проводить поэтапно.

Отдельно подтвердили сохранение льготного проезда для участников боевых действий и семей погибших военных. Компенсацию перевозчикам и дальше будут финансировать из местного бюджета.

Чиновники также допускают новый пересмотр стоимости в будущем, если расходы транспортных предприятий продолжат расти.

Окончательная ситуация с тарифами будет зависеть от цен на горючее и экономических показателей перевозчиков в ближайшие месяцы.

