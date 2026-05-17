Энергетики объявили специальные графики отключения света в Днепропетровской области на понедельник, 18 мая 2026 года.

Специалисты ЧАО "ПЭЭМ"ЦЭК" предупреждают, что в некоторых населенных пунктах Днепропетровской области в понедельник, 18 мая 2026, будут действовать специальные графики отключения света, пишет Politeka.

По данным энергетиков, в частности графики отключения света в Днепропетровской области 18 мая коснутся города Кривой Рог. Там обесточения будут проходить с 7:30 до 18:00 для домов по следующим адресам:

ул. Строительная, 1, 1А, 2, 2Б, 3, 3А, 4-6, 8, 10;

Веселковая, 3, 4, 6, 7, 9-11, 13, 15, 41;

Горняков;

Энергетическая, 1-6, 8, 11, 12, 23;

Новогодняя, ​​1, 2, 6-8, 10, 14, 16, 18, 22;

Победителей, 1–9, 11, 59;

Елочная, 2, 5, 6, 8-11, 13, 14, 16;

СТ "Дружба", 345.

В городе Днепр графики отключения света 18 мая будут применяться с 8:00 до 18:00 для некоторых домов по улицам Арабатская, Криворожская, Победителей, Фабрично-заводская, тупика Криворожский, проспекта Богдана Хмельницкого, сообщает Politeka.

Кроме того, плановые обесточивания в понедельник также коснутся следующих населенных пунктов:

Вольногорск (ул. Центральная, 65, 67, 67А, 69А, 71А, 73; бульвар Мира, 9А) – с 8:00 до 17:30;

Желтые Воды (Тихая, 31; Зеленая, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 , 20, 22, 24, 26, 32, 36, 38, 40А, 42, 44, 45, 46, 46) – с 7:30 до 19:00;

Красная Колонна (Заводская, 3, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 26, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 49, 51,53, 55, 57; Набережная, 1-9, 11–23, 25–33, 36, 39, 43–50) – с 7:30 до 18:00.

