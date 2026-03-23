Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області надають у кількох гуманітарних пунктах.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Кіровоградській області час від часу надають різні соціальні установи та гуманітарні штаби, повідомляє Politeka.

У цих центрах в Кіровоградській області вразливі категорії населення можуть отримати безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів, гуманітарну допомогу або тимчасовий прихисток.

Місцевим мешканцям радять регулярно стежити за офіційними оголошеннями та уточнювати умови отримання допомоги, адже графіки видач та перелік доступних послуг можуть змінюватися.

Одним із таких місць є обласний соціальний центр матері та дитини. У цьому закладі внутрішньо переміщені особи можуть отримати тимчасове житло та необхідну підтримку.

Центр приймає переселенців на ночівлю, а деякі сім’ї з дітьми можуть залишитися тут на кілька днів, поки шукають постійне житло. Людям надають можливість приготувати їжу, прийняти гарячий душ та переночувати у комфортних умовах.

Також тут забезпечують дитячим харчуванням, засобами гігієни для дітей та постільною білизною. Безкоштовні продукти харчування для ВПО надходять завдяки благодійній допомозі у Кіровоградській області.

Ще одним пунктом підтримки є Центральноукраїнський державний будинок художньої та технічної творчості. Звернутися можна за телефонами: +380501725751 або +380509740427.

Допомогу тут можуть отримати переселенці, діти, пенсіонери, жінки, малозабезпечені та багатодітні сім’ї, а також люди з інвалідністю.

Також у регіоні працює гуманітарний штаб, де переселенцям надають гарячі обіди та різну гуманітарну допомогу.

