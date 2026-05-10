В Новоукраинке в Кировоградской области официально объявили о подорожании проезда, сообщает Politeka.
Удорожание проезда в Кировоградской области уже четко определен график внедрения.
Первое повышение запланировано на 11 мая, когда тариф вырастет до 30 гривен, а с 1 июня стоимость составит 35 гривен. Решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета.
Журналисты пообщались с городским председателем Новоукраинки Александром Коренным, пояснившим, что речь идет исключительно о городских перевозках.
По его словам, в городе утверждено шесть маршрутов общественного транспорта, и большинство из них обслуживает частный перевозчик.
Мэр отметил, что перевозчик подавал расчеты с предложением повысить тариф даже до 40 гривен, аргументируя это значительным ростом стоимости горючего и расходов на содержание транспорта.
В результате компромиссным решением стало поэтапное повышение, позволяющее сохранить работу маршрутной сети.
В то же время, подорожание проезда в Кировоградской области не коснулось коммунального маршрута, работающего в городе. Его стоимость остается на уровне около 15 гривен в зависимости от расстояния поездки.
Однако, как отмечают в городском совете, расширение коммунальной транспортной сети пока невозможно из-за отсутствия финансирования и водителей с необходимой категорией.
Александр Коренный подчеркнул, что без принятого решения город мог бы остаться без стабильных перевозок.
В среднем протяженность маршрутов в Новоукраинке составляет около 7 км. Часть рейсов более загружена и выполняется до 40 раз в день, тогда как менее популярные маршруты имеют только утренние и вечерние рейсы.
