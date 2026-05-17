Дефіцит продуктів в Кіровоградській області посилився на тлі стрімкого скорочення запасів моркви, через що українські виробники вже підняли відпускні розцінки на 22% лише за останній тиждень, , повідомляє Politeka.

Аналітики аграрного ринку повідомляють, що минулорічні запаси коренеплоду у сховищах практично вичерпані. При цьому попит із боку торговельних мереж та гуртових покупців залишається стабільним, що створює додатковий тиск на ціноутворення.

Наразі фермерські господарства готові відвантажувати якісну моркву за ціною від 9 до 16 гривень за кілограм. Учасники ринку зазначають, що торговельна активність у сегменті суттєво пожвавилася саме через сезонне скорочення пропозиції та обмежену кількість товару належної якості.

На цьому тлі дефіцит продуктів в Кіровоградській області дедалі помітніше впливає на овочевий сектор, оскільки супермаркети й дистриб’ютори змушені оперативно переглядати закупівельні умови для поповнення залишків.

Фахівці наголошують, що ситуація частково повторює тенденцію минулого сезону. Водночас нинішня вартість моркви все ще залишається значно нижчою, ніж торік, коли ціни на якісну продукцію перевищували теперішні показники більш ніж утричі.

Експерти пов’язують теперішню динаміку із сезонним виснаженням запасів, зростанням логістичних витрат та підвищеним попитом напередодні нового врожаю. За їхніми прогнозами, стабілізація можлива лише після масового надходження ранньої продукції від українських виробників.

Аналітики також не виключають, що за збереження нинішньої тенденції ціни на овочеву групу можуть зрости ще до початку активного сезону збору нового врожаю.

