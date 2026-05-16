Подорожание проезда в Закарпатской области фиксируется после очередного пересмотра тарифов на городских и междугородных маршрутах, что привело к росту расходов пассажиров в регионе.

Наибольшее влияние на изменение стоимости оказывает топливо, остающееся ключевым компонентом себестоимости перевозок. Перевозчики отмечают, что именно колебания цен на топливо заставляет регулярно корректировать билеты по разным направлениям.

После обновления расценок заметно изменились тарифы между населенными пунктами. Поездка из Ужгорода в Мукачево теперь стартует от 123 гривен, в Чоп — от 94. Маршрут в направлении Виноградова оценивается в 316 гривен, в Межгорье — в 443, а самый длинный рейс в Рахов достигает 602 гривен.

Изменения коснулись и городского транспорта. В Мукачево с начала мая стоимость билета поднялась с 15 до 20 гривен. В Ужгороде действует дифференцированный тариф: 20 гривен при безналичной оплате и 23 гривны при наличном расчете.

В транспортной отрасли объясняют коррекцию цен не только расходами топлива. Дополнительную нагрузку создают ремонт автобусов, техническое обслуживание и удорожание комплектующих, что влияет на общий бюджет перевозчиков.

На этом фоне Удорожание проезда в Закарпатской области становится ощутимым фактором для жителей, ежедневно пользующихся автобусными маршрутами для работы, обучения и междугородних поездок.

Аналитики рынка перевозок отмечают, что подобная тенденция наблюдается и в других регионах Украины, где рост операционных расходов постепенно вынуждает компании пересматривать тарифную политику.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Ограничение движения транспорта на Закарпатье: где именно нельзя проехать

Также Politeka писала, Новый график движения поездов в Закарпатской области: "Укрзализныця" добавила удобный ежедневный рейс