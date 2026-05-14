Жителям стоит быть готовы к графикам отключения света в Запорожье на 12 мая.

В Запорожье на 15 мая будут продолжаться плановые графики отключения света, как и коснутся отдельных домов города, сообщает издание Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .

Графики отключения света в Запорожье на 15 мая были введены на десятках улиц. Ограничения будут в связи с проведением энергетиками плановых и профилактических работ, носящих технический характер. Жителям следует быть готовыми к этим ограничениям и знать, где они будут продолжаться.

С 09:00 до 17:00 не будет электричества по десяткам адресов. Ограничения будут продолжаться только в домах, расположенных на улицах:

Борыса Гринченка: 68-84, 73-87

Валерия Лобановського: 11, 13, 7

Высокогирна: 10-18, 9-19

Вузькоколийна: 60а, 60г

Гданська (Сыбирська): 1–9, 13–19, 25, 2–18

Героив 37-го батальйону (Шушенська): 103, 108–122, 83–99, 105–111, 79, 102, 87

Зачиняєва: 77–75, 81–83

Ивана Богуна: 1, 1а, 1б, 1в, 1г, 1с, 3, 3а, 5, 5а, 7, 2а, 4, 4а, 9а, 9с, 11

Костя Гордиенка (Тушынської): 45-53, 48, 5

Марко Вовчок: 1–41, 2–18, 25в

Мырна: 48-64, 59-73

Нечыпора Дейкуна (Чичеріна): 1–17, 4–18

Сковороды: 1–11, 2–36, 40, 38

Тараса Бульби: 1–13, 2–8, 16–22, 22а, 14

Трегубенка: 10, 12, 8

Яворныцького: 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Соборный пр.: 228, 228А, 230, 232

Вовчый (Ржевського) пров.: 5–21, 2–8

Деснянськый (Ельныцькый) пров.: 2, 4

Луцькый пров.: 1-23, 2-26

Ныжний пров.: 1, 2, 3, 3в, 13, 15, 23

Спасивськый пров.: 19-35, 22

Тыраспольськый пров.: 12, 14, 26, 31а, 31-37

С 09:00 до 16:00 через плановый ремонт электрооборудования будут дополнительно выключать электричество. Света много часов подряд не будет на улицах:

Академика Ивченка (Вийськова): 22-34, 25-35, 26

Героив 55 Брыгады (Уральська): 28-40, 42, 42а, 44-50, 52, 54а

Героив Днипра (Тельмана): 31, 33, 35-41, 47, 51-65, 32-40, 42, 44-72, 43, 45, 49

Зарична: 1, 1/3, 1/4, 5, 7, 7а, 2–34, 13–17, 11а, 1а, 3, 9, 11

Звягельська (Крывоносова): 1-19, 2-16

Зоряна (Муравйова): 13–15, 19

Иванова: 37-43, 45, 47, 51-75, 77, 79, 81, 49

Инженера Лата (Ярославська): 132–158, 43а–63, 67–95, 160–164, 166, 170–186, 97

Каховська: 102, 72б-74–100, 167–183, 187–195, 133, 147, 153–167, 60–72, 107–131, 135–145, 149, 32, 44, 40, 58

Левка Лукяненка (Тургенева): 17, 24/Соборный43

Лисозаводська: 10а, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 4-10, 5, 15-89, 2

Медычна: 72–74, 78-80

Мыколы Яковченка (Станиславського): 27–45, 26–36, 38–50, 47–63

Мрии (Мурманська): 122а, 124а, 71-83, 76-120, 87-103, 85, 148, 50–74, 49–67, 69, 76/2, 86а, 76а

Оборонна: 27-49, 30-48, 50

Петера Дика (Огарьова): 12, 2–10, 14–16, 3–47, 1, 23/1, 3а

Петра Сагайдачного (Бородынська): 43–61а, б, в, 50–64, 62а, 35кв4, 84а, 82

Петра Яцика (Череповецька): 16–24, 28–46, 11–15, 21–31, 29, 42, 1–9, 2–14, 27б, 27в, 27г, 29а, 31а, 31в, 33, 35, 48-96, 24а, 24б, 27а

Поштова: 32а, 38

Професора Толока (Маршала Чуйкова): 14В

Сылова: 20а, 20б, 20в, 20г, 43–55, 22, 24/2, 57-59, 24/1, 24б, 28-30, 61-71, 71а

Феликса Мовчановського: 18-40, 19, 21, 23, 25, 35, 39, 42, 44, 9-33

Червонои руты (Бестужева): 1–17, 19а, 2а–12, 22Б, 16–36, 40, 2

Чумацтва (Нарыманова): 29-35

Мельнычный п.: 1

Соборный пр.: 43, 43 прим.15, 43/Тургенєва24

Дубовый пров.: 25

Заричный пров.: 1–7, 2–10, 14-20, 12, 4а

Перлынный пров.: 11–17, 13а, 17А-1, 12–24, 2–10, 17, 19–21, 25-27, 17А-2, 29–31, 28–32, 23

Ранковый (вул. Багратіона) пров.: 2а, 2а-1, 2, 1–3, 15, 5–13, 4–18, 2(1)

Успишный (Ставропольськый) пров.: 16, 20, 21, 26, 32, 25-33, 8–14, 19, 19а, 16а, 18-24, 28, 30, 34.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Появилась жизненно важная гуманитарная помощь: какую поддержку обещают пенсионерам в Запорожской области.

Также Politeka сообщала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье: где и как искать дом.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где оказывают поддержку.