Рекомендуем заранее ознакомиться со списком адресов, где запланированы графики отключения света в Черкасской области на 3 июня, а также подготовиться к возможным временным неудобствам. В частности, следует заранее зарядить мобильные телефоны, павербанки и другие необходимые устройства, а также учесть график отключений при планировании рабочих и бытовых дел.

«Черкассыоблэнерго» предупредили, что с 08:00 до 17:00 будут выключать электричество в городе Умань, однако ограничения будут продолжаться только по адресам:

пров. И. Богуна 1/5, 5А, 6А-3, 8А

Саксаганського 2

Незалежности 46, 46А, 48, 52, 54, 56, 57, 57А, 57А-1, 60, 61, 61А, 61А-1, 61А-3, 61А-5, 61А-гараж, 62, 63, 63/1, 63А, 63Б-2, 64, 65, 69/20, 69Б, 69Б-2, 74-1, 74-1А

Революции Гидности 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19/12, 21, 21-1, 24А, 26, 28, 30, 30А, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50

03.06.2026 с 08:00 до 17:00 часов без электроэнергии временно останутся:

жители села Крымки на улицах Центральна, Мыхайливська и Златопольська (частично);

жители села Лебедын на улицах Лисна и Садова;

отдельные дома в селе Лозуватка на улице Мыру.

Также электричество вернется не скоро в селе Родныкивка. Свет исчезнет в на селенном пункте Родныкивка с 08:00 до 17:00, поэтому стоит быть готовыми к длительным ограничениям. Они охватят следующие адреса:

Садова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15А, 15Б, 16, 17А, 18, 19А, 20, 22, 23А, 25А, 27А, 31А, 33А, 35А, 37А, 41А, 43А, 45А, 47А, 49А, 51А

Запоризька Січ 1, 2, 12, 17, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 40

И. Богуна 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Гайдамацька 69

Берегова 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

С. Бандеры 1, 2, 4, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 34, 36, 37, 38, 44, 60

Набережна 11.

