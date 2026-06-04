Подорожание проезда во Львове произошло на фоне роста расходов перевозчиков и повышения цен на топливо.

Подорожание проезда во Львове стало одним из самых обсуждаемых изменений в сфере общественного транспорта после введения новых тарифов, которые начали действовать с 16 мая, сообщает Politeka.

Обновленные расценки затронули как жителей города, так и туристов. Стоимость поездки теперь зависит от способа оплаты, который выбирает пассажир.

Самым дорогим вариантом остается наличный расчет. В таком случае билет стоит 30 гривен. При использовании банковской карты сумма составляет 26 гривен.

Для владельцев «ЛеоКарт» и пользователей мобильного приложения действует более низкий тариф — 23 гривны. Такой подход, по замыслу городских властей, должен стимулировать переход на безналичный формат оплаты.

Отдельные условия были предусмотрены для студенческой молодежи. При наличии льготной транспортной карты одна поездка обходится в 11,5 гривны, что позволяет снизить затраты на ежедневные передвижения.

Специалисты отмечают, что подорожание проезда во Львове произошло на фоне роста расходов перевозчиков и повышения цен на топливо. Подобные решения в последнее время принимаются и в других украинских городах.

На этом фоне столица пока сохраняет один из самых низких показателей среди крупных населённых пунктов страны. В Киеве поездка в метро, ​​автобусе, трамвае или троллейбусе стоит 8 гривен, а за использование транспортной карты можно платить еще меньше.

В мэрии Львова отмечают, что пересмотр тарифной политики должен способствовать стабильному функционированию транспортной системы и поддержанию надлежащего перевозочного качества.

Последующие решения в транспортной сфере будут зависеть от экономической ситуации и расходов перевозчиков.

Источник: fakty

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