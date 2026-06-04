Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области сохраняется стабильным из-за перемещения населения и потребности во временных условиях размещения во время войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области доступно в Днепре, Кривом Роге и Павлоградском районе, где частные владельцы предлагают временное размещение переселенцам во время военного положения, сообщают местные объявления.

В Днепре на проспекте Поля предлагается комната в двухкомнатных апартаментах для матери с ребенком. Владелец проживает рядом в соседнем помещении, финансовые расходы за коммунальные услуги не предусмотрены. Условия предусматривают поддержание порядка и бытовое участие. Локация имеет удобный доступ к транспорту и городской инфраструктуре.

Еще один вариант размещения зафиксирован в селе Кочережки Павлоградского района. Женщине от 50 лет предлагают частный дом с требованием пособия по хозяйству, включая приготовление пищи и уход за пространством. Населённый пункт характеризуется как спокойный, отдаленный от активных боевых рисков.

В Кривом Роге доступный отдельный дом для двух человек, ориентированный на женщину с ребенком. Объект оборудован двумя комнатами, санузлом, канализационной системой, техникой и отоплением. Арендодатель отмечает полное отсутствие платежей, включая коммунальные расходы.

Также есть приусадебная территория с плодовыми насаждениями, позволяющими пользоваться жителям. Заселение предусмотрено для матери с дочерью и возможно совместное проживание с хозяйкой дома.

Спрос на бесплатное жилье для ВПЛ в Днепропетровской области сохраняется стабильным из-за перемещения населения и потребности во временных условиях размещения во время войны.

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