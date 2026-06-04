Новый график движения транспорта в Запорожье был введен в действие с 1 июня 2026 года, сообщает Politeka.

Обновленные расписания городских рейсов разработали специалисты коммунального предприятия КП «Запорожэлектротранс».

На предприятии объяснили, что корректировка и пересмотр расписаний связаны, прежде всего, с переходом на летний режим работы коммунальных автобусов и троллейбусов.

Новый график движения транспорта в Запорожье появился на официальном сайте КП «Запорожэлектротранс» . Такие мероприятия позволят лучше оптимизировать перевозку пассажиров в будние дни и учесть актуальную сезонность.

Существенные обновления коснулись популярного автобуса №94, который ежедневно обеспечивает стабильное сообщение между спальными районами города и крупными инфраструктурными объектами.

Этот маршрут лежит от улицы Б. Завады до известного крупного торгового центра «Эпицентр».

Транспорт продолжит перевозить пассажиров в обычном для горожан направлении, совмещая жилые массивы с торговой зоной сначала от улицы Б. Помехи до ТЦ «Эпицентр», а затем в обратном направлении.

В настоящее время автобус под номером 94 остается одним из самых популярных и востребованных среди жителей нескольких районов города.

Поскольку в городе введен новый график движения транспорта в Запорожье, пассажирам советуют обратить особое внимание на время отправления первых утренних рейсов.

Согласно обновленным расписаниям, первый автобусный рейс от остановки на улице Б. Завады теперь отправляется в 05:44. В то же время, первый утренний автобус от торгового центра «Эпицентр» отправляется в путь в 05:38.

Проверить детальное и актуальное расписание автобуса №94 или узнать другие изменения на трамвайных или троллейбусных направлениях можно на официальном вебсайте коммунального предприятия КП «Запорожэлектротранс».

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