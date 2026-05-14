Графики отключения света в Одесской области на 15 мая вводятся в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях.

В Одесской области 15 мая жителям следует подготовиться к плановым графикам отключений света, что будут действовать в ряде населенных пунктов региона, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин, ссылаясь на данные энергетических служб.

Как отмечается, графики отключения света в Одесской области на 15 мая вводятся в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях. Такие меры направлены на повышение надежности электроснабжения, модернизацию инфраструктуры и снижение рисков аварийных ситуаций в пиковые периоды погрузки.

С 08:00–19:00 в поселке Сергиивка дополнительно будут выключать электричество. Обесточивание касается только отдельных адресов:

Незламности 1; 10; 11; 11А; 13/Б; 14; 16; 17; 2; 3; 3/1; 3/2; 3/Б; 3/Ж; 3А; 3В; 5; 9; 9/48

Паркова 3; 5

Чорноморська 1; 3; 12; 1А; 29; 41

пров. Торговый 2; 3; 4; 6; 8; 9; 10; 12; 14

15.05.2026 с 12:00–18:00 часов в городе Билгород-Днистровськ вводят дополнительные графики отключений света. Обесточенными будут оставаться следующие улицы:

Героив Украины 6Б; 8; 8А; 8В; 9; 9А; 9Б; 11; 11А; 15Б; 15З

Украинська 59

Файнблата Сергия 3; 5; 8; 8А; 13А

Отдельно плановые обесточивания коснутся Билгород-Днистровськ. Там ремонтные работы продлятся с 08:00 до 19:00, и в течение этого времени электроснабжение будет временно ограничено на улицах:

Музейна: 1, 3, 4, 6, 10, 18б, б/н

Незалежности: 1–3, 2, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9А, 11, 13, 15, 17, 17А, 19, 21/прим.1

Олимпийська: 1, 1А, 3, 5

Плавнева: 51, 53, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 64а-в, 64Б, 64В, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73А, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 80А, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 92, 93, 94, 94А, 96, 98

Попова: 1, 2, 3, 3/А, 11, 23, 24

Портова: 2, 2-В,Г,Ж, 2г, 2д, 2Д корп.38, 2м

Провадийська: 7/2, 8, 9, 10, 10/1, 10А, 11А, 11Б, 12, 13, 13а, 13в, 14, 15, 15А, 16, 16Б, 16Б корп.1, 19, 23, 25, 27, 27ТП-67

Сарматська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18

Соборна: 1, 1А, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29, 29А, 30Б, 31, 32, 32А, 32Б, 32В, 33, 34, 36, 38, 38А, 39, 39А, 40, 40А, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48Б, 51, 52, 52-54, 53, 54, 55, 55А, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 65А, 66, 66/1, 66А, 66Б

Старовирменська: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 44

Транспортна: 4

Украинська: 1А, 2, 4, 6, 77, 79, 81, 85, 87, 89, 91, 95, 97, 99, 100, 101, 101А, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 110А, 111, 112, 113, 114, 116, 118, 120

Файнблата Сергия: 36, 38, 38А, 40, 42, 43Б, 44, 44А, 46, 46А, 48, 49, 51Б, 55

Франка Ивана: 14, 16, 22, 28, 30, 30А, 30А_КОРП_4, 32, 34, 36, 38

Шабська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 18, 19, 20, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36а, 37, 39, 41, 45, 49, 51, 51/Б, 51А, 51Б, 51В, 51Г, 1А, 1Б, 2а

Шевченка Тараса: 1, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 13Б, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 29А, 31Б, 31-Г, 32, 33, 34, 35/б, 35А, 36, 36А, 37, 38, 38А, 40, 46, 48, 50, 52

Пров. Безименный: 1

Пров. Вербный: 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А

Пров. Вирменськый: 2, 3, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 18, 20

Пров. Колодязный: 3, 4, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 8, 9, 9А, 10

Пров. Шевченка Тараса: 1, 8.

