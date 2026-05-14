Следует учесть плановые графики отключения света в Полтавской области на 15 мая при планировании своего дня.

Графики отключения света продлятся в Полтавской области в связи с плановыми работами, которые запланированы на 15 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на «Полтаваобленерго».

Ограничения продлятся в связи с плановыми ремонтными и профилактическими работами. Следует учесть плановые графики отключения света в Полтавской области на 15 мая при планировании своего дня.

С 08:00 до 20:00 вводят дополнительные графики отключения света, которые будут продолжаться в селе Жабкы. Ограничения коснутся улиц:

Бакай (б. 1, 3, 4, 5, 5а, 8, 10, 11, 11а, 12),

Вовкы (б. 1а, 3, 5а, 6, 7, 8, 9а, 10, 12, 17),

Горова (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Гукивка (б. 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8),

Зацарына (б. 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23),

им.И.К.Леты (б. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12),

Лисова (б. 2, 4, 6),

Мыколаивка (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13),

Мысникы (б. 1),

Молодижна (б. 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 25),

Нызова (б. 2, 8),

Павленкивка (б. 1, 2, 6, 7, 8),

Печаивка (б. 1, 2, 3, 4),

Суходубивка (б. 1, 2, 4, 7, 7г, 8, 9),

Фыливка (б. 1, 3, 4, 5, 9г),

Центр (б. 1),

Цысивка (б. 1, 3, 4, 5),

Чайкы (б. 3, 6г),

Шкильна (б. 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10),

Яр (б. 2, 3, 4, 8, 9, 11, 11а, 13, 15, 16, 20),

Ярмаркова (б. 2, 3, 4, 4а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26)

С 08:00 до 20:00 часов отсутствует электричество в селе Мехедивка, однако только в домах, расположенных на улицах:



Высовни (б. 8, 10, 12, 16, 20, 22, 24),

Лебеденка (б. 1, 2, 3, 4, 6, 21, 25),

Мехеды (б. 2а, 4, 5, 6, 12, 13, 15, 15а, 17а, 19, 29),

Новоселивська (б. 2, 4, 7, 10, 11, 12, 14),

Прылипкы (б. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28).

С 08:00 до 20:00 будут продолжаться отключения электричества в селе Бербеныци. На 12 часов подряд исчез свет на следующих улицах:

Вышнева (б. 4, 17, 18, 19),

Героив Украины (б. 1, 2, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 62, 63, 65, 66, 67),

Молодижна (б. 1, 4, 5, 6 , 7, 7А, 9а, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52, 53, 58, 59, 63),

Олександра Козаченка (б. 1, 3, 5, 10, 11, 17, 19, 23, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 48, 52, 53).

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов в Полтавской области: какая проблема встала перед украинцами.

Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: что известно о доплате в 1500 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтаве: где выдают готовые наборы.