Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области в Гайсине официально вступило в силу с 1 мая, сообщает Politeka.

В городе утвердили новую стоимость водоснабжения и водоотвода – 126,78 грн за кубический метр. Решение принял исполнительный комитет городского совета 16 апреля после обновления экономических расчетов коммунального предприятия.

В структуре платежа 54,42 грн. приходится на подачу воды, еще 72,36 грн. — на отвод сточных ресурсов. По сравнению с 2025 годом, когда тариф составлял 79,26 грн, рост составил почти 60%.

В городских властях объясняют пересмотр увеличением расходов на содержание инфраструктуры. По их данным, себестоимость работы водного хозяйства за последние годы выросла более чем в 2,5 раза.

В то же время, для населения не применяют полный экономически обоснованный уровень. Разницу, оцениваемую примерно в 1,3 млн грн ежемесячно, компенсируют из местного бюджета.

На этом фоне повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области вызвало активное обсуждение жителей общины. Часть жителей заявляют о росте финансовой нагрузки, особенно с учетом качества воды и периодических перебоев в снабжении.

27 апреля в Гайсине состоялся митинг, в ходе которого горожане передали обращение городскому голове с требованием пересмотреть принятое решение.

В итоге ситуация объединила экономические доводы власти и социальное недовольство части потребителей, что сформировало дополнительное напряжение вокруг новых расчетов.

Последующая цена услуг будет зависеть от конфигураций издержек компании и решений местного самоуправления в последующие периоды.

