Подорожание продуктов в Харьковской области фиксируется рядом базовых товаров ежедневного спроса, где аналитика продаж в мае 2026 года показывает заметный рост стоимости в нескольких категориях, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Среди рыбы больше всего изменилась позиция живого карпа. В Megamarket зафиксировано 265,00 грн за килограмм, в то время как средний уровень в апреле составил 249,23 грн. По сравнению с началом в прошлом месяце показатель поднялся на 19,50 грн. В ежедневной динамике цена с 245,50 грн. постепенно перешла к 265,00 грн. в конце периода, закрепившись на новом уровне.

В мясном сегменте заметна еще более существенная корректировка. Колбаса сырокопченая «Алан Брауншвейская» в Metro сейчас стоит 391,14 грн за 375 г, в то время как средний апрельский показатель составил 345,52 грн. Разница достигает 42,14 грн. Динамика в течение месяца демонстрировала постепенное повышение — от 349,00 до финальной отметки 391,14 грн без дальнейших колебаний во второй половине периода.

Бакалейный сегмент также демонстрирует рост. Гречка 1 кг в среднем достигла 81,80 грн. В сетях Metro, Novus и Megamarket зафиксированы разные значения: от 73,89 грн до 96,50 грн в зависимости от точки продаж. По сравнению с апрелем, когда средний уровень составил 69,21 грн., увеличение составило 15,83 грн. В середине периода показатель поднимался до 75,13 грн и перешел в высший коридор.

В итоге именно подорожание продуктов в Харьковской области отражается одновременно в нескольких сегментах — рыбном, мясном и зерновом, формируя общую тенденцию постепенного поднятия розничных показателей на региональном рынке.

