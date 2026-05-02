Доплаты пенсионерам в Одесской области пересматриваются с учетом всего накопленного трудового периода.

Доплаты пенсионерам в Одесской области определяются с учетом страхового стажа и дополнительных периодов официальной занятости, сообщает Politeka.

Такой механизм связан с продолжительностью трудового пути и объемом взносов, скопленных в системе социального страхования. Чем дольше человек работал официально, тем выше может быть итоговое повышение.

Расчет осуществляет Пенсионный фонд Украины. Он ориентируется на установленные нормы стажа, необходимые для ухода на пенсию в разном возрасте.

В 2026 году базовые требования таковы: в 60 лет требуется не менее 33 лет страхового периода, в 63 — от 23, а в 65 — не менее 15. Все, что превышает эти пределы, учитывается при формировании дополнительных сумм.

Для назначений, оформленных до октября 2011 года, избыточным считается стаж более 25 лет для мужчин и более 20 для женщин. После этой даты правила изменились: порог вырос до 35 и 30 соответственно.

Финансовая формула проста – каждый дополнительный отработанный период добавляет 1% к основному размеру выплат. Однако действует ограничение: этот процент не может превышать 1% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

В 2026 году этот показатель составляет 2595 гривен, поэтому максимальное увеличение за один год составляет 25,95 гривны. При длительной занятости итоговая сумма постепенно растет.

Для граждан, продолжающих работать после выхода на обеспечение, перерасчет производится после завершения деятельности. В таких случаях доплаты для пенсионеров в Одесской области пересматриваются с учетом всего накопленного трудового периода.

Таким образом система позволяет учесть реальный вклад человека в экономику и отразить его в ежемесячном финансовом обеспечении.

