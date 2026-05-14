Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света, которые продлятся в Кировоградской области на 15 мая.

Графики отключения света вводятся только в отдельных населенных пунктах в Кировоградской области на 15 мая, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».



Украинцев предупредили о плановых графиках отключения света, которые продлятся в Кировоградской области на 15 мая. Следует ознакомиться с информацией и подготовиться к возможным перебоям в поставке электроэнергии в отдельных населенных пунктах.

С 09:00–17:00 через плановый ремонт электрооборудования будут продолжаться обесточивание улиц в населенном пункте Новоукраинка. Они касаются адресов:

Едности: 1-11, 12/6, 13/4, 14/5, 15-21, 21А, 22, 22А, 23, 24/11, 25, 27-31, 33

Мариупольська: 1, 1А, 2-9, 11/9, 12, 12/10, 13-16, 16А, 17-18, 20-24, 26, 30, 32-33

Надии пров.: 12, 25

Олеся Гончара: 19, 21, 23-38, 38А

Тиха: 2, 4, 28

Травнева: 1-16, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 34

Чорнобаивськый пров.: 7, 13

Чумацькый пров.: 2, 4, 8, 10, 12, 18

С 09:00–16:00 часов в селе Аджамка будут выключать электричество только по следующим адресам:

Кам'яный пров.: 1, 3-9, 11

Ставкова: 1, 3, 5-9, 11-13, 15, 17, 19, 21, 25, 27, 31, 33, 41

Червоноярськый пров.: 2А, 3

С 09:00–16:00 часов на много часов не будет электричества в селе Червоный Яр, однако плановые обесточивания касаются только адресов:

Молодижна: 4, 4А, 6, 6А, 8, 10, 12, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 53, 55, 57, 57А, 59А, 61, 63

Тракторный пров.: 1, 1Б

С 09:00–17:00 часов также будут действовать обесточивание в населенном пункте Марьянопиль в домах, расположенных на улицах:

Степова: 1, 3, 5, 7, 9-10, 12-19, 22-23, 25-28, 31-32, 34-36, 43, 45

Центральна: 1-5, 7, 9-12, 14-39, 42-43, 45-47, 49, 51, 53, 57, 61, 63, 65, 67

Шкильна: 1-6, 8, 10.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Кировоградской области: что именно изменится.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Кировоградской области: как вырастут цены с мая.

Как сообщала Politeka, Подорожание проезда в Кировоградской области: сколько придется платить за билет.