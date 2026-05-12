Именно поэтому дефицит продуктов в Днепропетровской области все чаще обсуждают в контексте продовольственной стабильности.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области усугубляет беспокойство на рынке молочной продукции, где производители уже прогнозируют возможное удорожание отдельных товаров осенью 2026 года, сообщает Politeka.

Об этом сообщает «Ассоциация производителей молока Украины», увязывая ситуацию с ростом затрат в отрасли и последствиями военных событий.

По оценкам профильных специалистов, дополнительное давление создало повышение стоимости горючего после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому дорожают корма для скота, а себестоимость производства молока постепенно увеличивается.

В то же время, закупочные цены на сырье остаются низкими. Подобная тенденция, по словам участников рынка, сокращает рентабельность хозяйств и влияет на объемы производства.

В отраслевой ассоциации отмечают, что осенью молочные товары могут вырасти в цене на 15-25% в зависимости от категории. Наибольшее колебание прогнозируется для продукции, производство которой наиболее зависит от энергоресурсов и кормовой базы.

Отдельно эксперты обращают внимание на возможное сокращение объемов сырого молока. Именно поэтому Дефицит продуктов в Днепропетровской области все чаще обсуждается в контексте продовольственной стабильности и работы перерабатывающих предприятий.

Представители рынка в то же время подчеркивают, что риска полного исчезновения молочных товаров из магазинов пока нет. Часть украинского сырья идет на экспорт, поэтому в случае уменьшения производства основной упор могут сместить на внутреннее обеспечение.

Заместитель генерального директора профильной ассоциации Елена Жупинас пояснила, что вероятный дефицит будет касаться, прежде всего, сырого молока, а не готовой продукции для потребителей. По ее словам, внутренний рынок пока сохраняет достаточный запас для стабильных поставок.

Аналитики также добавляют, что дальнейшая ситуация будет зависеть от стоимости горючего, погодных условий и расходов аграрного сектора в летний период.

