Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с проведением профилактических работ.

В Днепропетровской области 15 мая продолжатся плановые графики отключения электроэнергии, что коснутся десятков адресов в разных населенных пунктах.



Об этом сообщили несколько территориальных общин, ссылаясь на Дніпровські електромережі.

Графики отключения света в Днепропетровской области связаны с проведением профилактических и ремонтных работ на электросетях. Специалисты будут выполнять техническое обслуживание оборудования, модернизацию отдельных участков сети и меры по предотвращению аварийных ситуаций в будущем.

С 8 до 17 часов будут выключать электричество в селе Новоолександривка. Обесточятся дома, находящиеся на следующих улицах:

Днипровська: 0072

Костянтына Чорного: 7А

Кутова: 4

Малынова: 0035, 11-Б

Прыбережна: 15

Степова: 82

Украинська: 97

Шкильна: 14

Ягидна: 19

С 08:00 до 17:00 в населенном пункте Братське будут продолжаться дополнительные отключения электричества. Они касаются следующих адресов:

Схидна: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 5, 6, 8, 9

15 мая будут выключать электричество в населенном пункте Сурсько-Лытовське с 8 до 17 часов в домах, расположенных на отдельных улицах:

Берегова: 1, 10, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 3, 31, 33, 4, 41, 47, 49, 5, 5/Б, 51, 53, 55, 55/А, 6, 7, 9

Весиння: 15, 20, 3, 6

Гоголя: з.д.0031

Гоголя Мыколы: 1, 10, 11, 12, 12/А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18/А, 2, 2/А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/А, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37/А, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 49, 5, 51, 51/А, 53, 55, 6, 6/А, 6/Б, 8, 9, З/Д0656

Депутатська: 0579/з/д, 1, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 20/А, 22, 24, 26, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Джерельна: 1/А, 2/А

Днипровська: 11, 3

Захысныкив: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 2, 2/А, 2/Г, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 27/А, 28, 29, 29/А, 3, 37, 39, 4, 5, 5/А, 6, 7, 8, 9

Катерынославська: 3, 4

Квиткова: 1, 10, 11, 11/А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 2, 2/А, 21, 23, 23/А, 25, 27, 27/А, 29, 3, 4, 5, 6, 7, 7/Б, 8, 9, 9/А

Лисогірська: 1, 10, 11, 11/А, 11/Г, 12, 12/А, 13, 14, 15, 17, 19, 23, 29, 3, 33, 35, 39, 4, 41, 5, 5/А, 6, 8, 9/А

Нагирна: 10, 12, 14, 16, 18, 18/А, 2, 20, 32, 4, 5, 6, 8

Паркова: 23

Пидгирна: 1, 10, 12, 13, 13/А, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Решетныкова: 1, 1/А, 2, 3, 4, 5, 6

Садова: 71

Соборна: 1, 10, 11, 12, 12/А, 13, 16, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Тыха: 1, 1/А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1А/ЗД.0588, 1Б, 2, 2/А, 20, 22, 3, 3/А, 4, 4/А, 5, 6, 7, 8, 9

Травнева: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Украинська: 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17/А, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22/А, 22/Б, 23, 24, 25, 26, 26/А, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 39, 4, 41, 43, 45, 47, 5, 6, 7, 8, 9, ЗД/15А

Центральна: 100, 101, 102, 103, 104, 84, 86, 87, 87А/з.д.0292, 88, 89/З.Д.0059, 90, 92, 92/А, 93, 94, 97, 98, 99

Шкильна: 1, 1/А, 10, 11, 12, 12/А, 13, 13/А, 13/Б, 14, 15/А, 16, 17, 18, 18/А, 19, 2, 2/Г, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28/А, 29, 30, 31, 33, 35, 35/А, 36, 36/Б, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46/А, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 53, 55, 6, 7, 8, 8А ЗД, 9

пров. Гвардийськый: 3/з.д.0177

пров. Гоголя Мыколы: 1, 2, 3, 4, 40

пров. Украинськый: 1, 15, 2, 4, 6/А, 7, 8

пров. Шкильный: 4, 48/А, 7, 8, 9.

