Подорожание проезда в Ивано-Франковской области обсуждается в Калуше в связи с критической ситуацией в области пассажирских перевозок, сообщает Politeka.

На сайте городского совета уже появился соответствующий проект решения исполнительного комитета и подробный анализ его влияния на экономику города.

Специалисты отмечают, что подорожание проезда в Ивано-Франковской области - вынужденный шаг из-за существенного роста расходов предприятий.

Главной причиной изменений называют несоответствие действующих тарифов фактическим затратам на содержание автотранспорта.

Ситуация с перевозками в регионе стала напряженной весной. Перевозчики на пригородных маршрутах самостоятельно подняли цены еще в конце марта 2026 года. Теперь очередь дошла и до городского сообщения, где регулирование осуществляет власть.

Нынешний тариф в размере 15 гривен был установлен 2 июня 2025, однако он не позволяет обновлять подвижной состав и покрывать расходы на ремонты.

Поэтому количество автобусов на линиях постепенно уменьшается, что создает неудобства для людей.

Основным фактором, провоцирующим подорожание проезда в Ивано-Франковской области, является стремительный рост цен на топливо.

Стоимость горюче-смазочных материалов выросла почти на 70 процентов, а именно они составляют более половины в структуре тарифа.

Также на состояние отрасли влияет изменение пассажиропотока, ведь количество платных пассажиров падает, в то время как доля льготников стабильно растет.

Управление экономического развития города начало принимать замечания и предложения граждан и юридических лиц с 12 мая 2026 года. Этот этап продлится до 15 июня 2026 включительно.

Подать свои обращения можно в письменной форме по адресу: город Калуш, улица Шевченко, 6, второй этаж, кабинет 5 или в электронном виде.

