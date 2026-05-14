Работа для пенсионеров в Харькове остается заметным сегментом местного рынка занятости, где компании все чаще привлекают людей постарше к разным направлениям деятельности, сообщает Politeka.

Предприятия региона предлагают официальное трудоустройство, понятный график изменений и стабильную оплату. Основной упор делается на опыте, внимательности и способности делать рутинные задачки без долгого обучения.

В сервисном секторе среди актуальных вариантов – позиция оператора контактного центра в Adelina Call Center & BPO. Работникам поручают обработку обращений, консультирование клиентов и внесение данных во внутренние системы. Доход заявлен на уровне 20-22 тысяч гривен, дополнительно предусмотрены учебные программы, гибкие изменения и возможность неполной нагрузки.

Отдельно действует бонусная система, позволяющая увеличивать выплаты в зависимости от результатов работы и выбранного режима занятости.

В производственной сфере открыта позиция слесаря-ремонтника на предприятии «Сахарок». Основные обязанности включают обслуживание оборудования, обнаружение неисправностей и возобновление работы линий. Зарплатный диапазон достигает 26-27 тысяч гривен.

Еще один работодатель – завод «Полимерконтейнер», который ищет механиков и технических специалистов для профилактики поломок и поддержки стабильного функционирования оборудования. Оплата составляет 20-25 тысяч гривен.

Работа для пенсионеров в Харькове охватывает как клиентский сервис, так и технические специальности, позволяя выбирать формат занятости в соответствии с навыками и физическими возможностями.

