Гуманитарная помощь в Харьковской области для пенсионеров и других уязвимых категорий населения доступна от благотворительного фонда Каритас, сообщает Politeka.net.

Об этом идет речь на сайте организации.

В рамках программы предусмотрена помощь для выполнения малых и средних ремонтов жилья. Речь идет о комплексе ремонтно-восстановительных работ, необходимых после частичных разрушений домов или квартир. В частности, это может быть замена выбитых окон и дверей, ремонт поврежденных крыш, стен или потолков.

Организаторы отмечают, что помощь будет предоставляться только в случаях, когда жилье не имеет критических конструктивных повреждений и остается безопасным для проживания. Претендовать на участие в программе могут владельцы квартир с легкими или средними повреждениями, вызванными войной.

Проект реализуется в двух форматах. В первом случае домохозяйствам могут предоставить пособие на проведение ремонта. Альтернативный вариант – организация ремонтных работ силами подрядной компании.

Получить гуманитарную помощь в рамках программы могут исключительно жители Харькова и Изюма в Харьковской области, относящиеся к уязвимым категориям населения. Среди них — люди с инвалидностью, лица с тяжелыми заболеваниями, пенсионерам старше 60 лет, одинокие матери или родители, опекуны несовершеннолетних детей, многодетные семьи, а также беременные женщины и матери с детьми до трех лет.

Для оформления помощи заявителям необходимо предоставить пакет документов. В частности, нужно подтвердить личность и право собственности на жилье, а также предоставить документы, удостоверяющие принадлежность к одной из категорий уязвимости.

Кроме того, обязательным условием является подтверждение сложного финансового положения. Речь идет о потере источника дохода или среднемесячном доходе менее 6318 гривен на одного человека. Для этого могут потребоваться справки о доходах, документах из Пенсионного фонда, налоговой службе или других официальных подтверждениях финансового положения семьи.

