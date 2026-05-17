Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області спричинило різку реакцію частини жителів Кривого Рогу.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області стало причиною гострої дискусії в Кривому Розі після оприлюднення можливих нових розрахунків вартості водопостачання та водовідведення, передає Politeka.

Інформація швидко поширилася в соцмережах і викликала активне обговорення серед містян. Частина користувачів заявляє про різке зростання фінансового навантаження та ставить під сумнів обґрунтованість змін.

Ініціатором перегляду виступило комунальне підприємство «Кривбасводоканал», яке подало відповідні розрахунки до виконавчого комітету міськради. У структурі пояснюють, що коригування пов’язане зі збільшенням витрат на електроенергію, пальне та аварійні ремонти мереж.

Додатково підприємство зазначає кадровий дефіцит і потребу перегляду рівня оплати праці персоналу. Водночас частина мешканців наголошує на недостатній прозорості витрат, зокрема щодо оновлення інфраструктури у 2026 році.

Згідно з попередніми розрахунками, нові тарифи можуть почати діяти з 1 червня. Вартість водопостачання планують підвищити на 31,64 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — ще на 18,43 грн.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Дніпропетровській області спричинило різку реакцію частини жителів Кривого Рогу. У коментарях люди скаржаться на якість води, утворення накипу в побутових приладах і додаткові витрати на фільтри та питну воду.

Паралельно в обговореннях з’являються й інші думки. Деякі користувачі вважають перегляд економічно необхідним, аргументуючи це зростанням вартості енергоресурсів і підтримкою стабільної роботи системи.

У «Кривбасводоканалі» наголошують, що значна частина собівартості послуг залежить від електроенергії. За словами підприємства, чинні розцінки були затверджені ще за нижчих ринкових витрат.

Фахівці попереджають, що у разі недофінансування можливі перебої в роботі насосних станцій та очисних споруд, що може вплинути на житловий фонд, соціальні об’єкти та міську інфраструктуру загалом.

