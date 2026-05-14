Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области вызвало волну споров в Кривом Роге после появления информации о возможном росте стоимости водоснабжения и водоотведения, передает Politeka.

Обсуждение активно распространилось в социальных сетях, где горожане массово выражают недовольство новыми расчетами.

Ранее коммунальное предприятие «Кривбассводоканал» подало в исполнительный комитет городского совета предложения по пересмотру действующих тарифов. В предприятии объясняют необходимость изменений резким увеличением затрат на электроэнергию, горючее и аварийные ремонты инфраструктуры.

Отдельно коммунальщики обращают внимание на нехватку работников и потребность повышать заработную плату персонала. В то же время, часть жителей заявляет, что предприятие не предоставило достаточно открытой информации о фактических затратах на обновление сетей и насосных станций в течение 2026 года.

Согласно обнародованным расчетам, новые расценки могут заработать уже с 1 июня. Стоимость водоснабжения для населения планируется увеличить на 31,64 гривны за кубометр без НДС. Услуга водоотвода может подорожать еще на 18,43 гривны.

Именно повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области стало причиной острой реакции жителей Кривого Рога. Люди жалуются на низкое качество воды, накипь в бытовой технике и необходимость постоянно покупать фильтры или питьевую воду по отдельности.

В комментариях горожане пишут, что жидкость из кранов больше похожа на техническую, а не питьевую. Часть пользователей считает новые суммы несправедливыми и призывает сначала улучшить качество услуг.

В то же время в соцсетях появляются и сообщения в поддержку водоканала. Авторы таких сообщений отмечают, что без корректировки тарифов система не сможет стабильно работать в условиях постоянного роста цен на ресурсы.

В «Кривбассводоканале» заявляют, что почти половина себестоимости воды зависит именно от электроэнергии. По словам представителей предприятия, действующие тарифы формировались еще тогда, когда стоимость электричества была в несколько раз ниже.

Коммунальщики предупреждают: недостаток финансирования может привести к проблемам в работе насосных станций и очистных сооружений. В таком случае риски возникнут не только для жилых домов, но и больниц, школ и всей канализационной системы города.

Источник

Последние новости Украины:

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропе