Подорожание продуктов в Запорожье фиксируется на фоне разнонаправленной динамики в сегментах молочной, мясной и бакалейной продукции, сообщает Politeka.

В категории молочных продуктов наблюдается постепенное повышение. Сыр кисломолочный «Простонаше» 9% (300 г) стоит в среднем 105,00 грн. В сетях Novus и Megamarket цена колеблется от 99,99–110,00 грн (по состоянию на 4 июня 2026 года). По сравнению с маем, когда средний уровень составил 103,54 грн., продукт прибавил около 3,53 грн.

Динамика в течение месяца была волнообразной: в начале мая фиксировались значения около 101,46 грн., далее произошло повышение до 104,30 грн., короткое снижение до 103,00 грн. и дальнейший выход на уровень 105,00 грн.

В мясном сегменте изменения более ощутимы. Буженина «Ятрань» запеченная с черносливом (1 кг) стоит в среднем 755,36 грн. В торговых сетях цена варьируется от 711,72 грн у Metro до 799,00 грн у Novus, что свидетельствует о разнице между предложениями в разных каналах продаж.

В мае средний показатель составил 742,32 грн., а в июне зафиксирован рост до текущего уровня. Общий прирост составил около 25,40 грн. В течение месяца цена менялась постепенно, с несколькими пиками в конце мая.

Более стабильную динамику демонстрирует бакалея. Макароны «перьев» (1 кг) стоят в среднем 34,70 грн. В магазинах Metro и Novus цена почти не отличается и составляет 34,50–34,89 грн.

По сравнению с майским уровнем 33,96 грн продукт подорожал примерно на 3,10 грн. Изменения происходили постепенно: от 31,60 грн. в начале мая до стабилизации на уровне около 34,70 грн. в конце месяца.

В результате подорожание продуктов в Запорожье носит неравномерный характер: наибольшее давление формирует мясная продукция, в то время как бакалея и молочные товары демонстрируют более контролируемое, постепенное изменение ценового уровня.

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