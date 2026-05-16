Подорожание проезда в Запорожье планируется утвердить в ближайшее время в ходе заседания исполнительного комитета городского совета, сообщает Politeka.

Ситуация с транспортным сообщением в городе остается сложной из-за близости к линии фронта и постоянных вызовов безопасности.

Руководитель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров 14 мая 2026 официально прокомментировал подготовку решения об изменении тарифной сетки.

По его словам, главным фактором, спровоцировавшим подорожание проезда в Запорожье, стал существенный рост стоимости горючего и запчастей для обслуживания подвижного состава.

Глава региона подчеркнул, что любые изменения должны приниматься с учетом интересов жителей, поскольку город имеет особый статус.

Городские власти долго пытались сдерживать цены, однако нагрузка на бюджет и перевозчиков возросла до критического предела.

Сейчас продолжаются консультации по поводу того, как именно сбалансировать финансовую стабильность транспортных предприятий и платежеспособность населения.

Иван Федоров отметил, что провел переговоры с руководством мэрии, чтобы найти компромиссный вариант социально уязвимых категорий.

Ожидается, что подорожание проезда в Запорожье не будет тотальным для всех видов оплаты. В частности, для пассажиров, пользующихся безналичным расчетом с помощью банковской карты или карты Сечь, условия останутся предварительными.

В таком случае стоимость поездки в коммунальном транспорте не изменится и в дальнейшем будет составлять 15 гривен. Это решение направлено на стимулирование перехода на электронные платежи и вывод денежных потоков из тени.