Подорожчання проїзду в Запоріжжі планується затвердити найближчим часом під час засідання виконавчого комітету міської ради, повідомляє Politeka.

Ситуація з транспортним сполученням у місті залишається складною через близькість до лінії фронту та постійні безпекові виклики.

Керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров 14 травня 2026 року офіційно прокоментував підготовку рішення про зміну тарифної сітки.

За його словами, головним чинником, що спровокував подорожчання проїзду в Запоріжжі, стало суттєве зростання вартості пального та запчастин для обслуговування рухомого складу.

Очільник регіону наголосив, що будь-які зміни мають ухвалюватися з урахуванням інтересів жителів, оскільки місто має особливий статус.

Міська влада тривалий час намагалася стримувати ціни, проте навантаження на бюджет та перевізників зросло до критичної межі.

Наразі тривають консультації щодо того, як саме збалансувати фінансову стабільність транспортних підприємств та платоспроможність населення.

Іван Федоров зазначив, що провів перемовини з керівництвом мерії, щоб знайти компромісний варіант для соціально вразливих категорій.

Очікується, що подорожчання проїзду в Запоріжжі не буде тотальним для всіх видів оплати. Зокрема, для пасажирів, які користуються безготівковим розрахунком за допомогою банківської картки або картки Січ, умови залишаться попередніми.

У такому разі вартість поїздки в комунальному транспорті не зміниться і надалі становитиме 15 гривень. Це рішення спрямоване на стимулювання переходу на електронні платежі та виведення грошових потоків з тіні.