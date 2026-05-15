Подорожание проезда в Запорожье обсудили на официальном брифинге в областной государственной администрации, где подняли вопросы экономической обоснованности действующих тарифов, сообщает Politeka.

Ситуация со стоимостью энергоресурсов заставляет перевозчиков пересматривать свои расходы по обслуживанию маршрутов.

В настоящее время частные компании, работающие в городе, готовят обращение о подорожании проезда в Запорожье в профильные структуры.

Руководитель области Иван Федоров отметил, что у перевозчиков уже достаточно оснований для того, чтобы требовать пересмотра стоимости услуг.

Главным фактором, провоцирующим подорожание проезда в Запорожье, является рост цен на горючее, произошедший за последний период.

Это влияет на рентабельность работы автопредприятий и способность выпускать достаточное количество машин на линию.

Важно понимать, что окончательное решение о новых цифрах в билетах находится в пределах полномочий местных властей. Именно профильные департаменты городского совета должны провести расчеты и установить предельную стоимость поездки.

Ожидается, что повышение тарифов будет касаться не только частных маршруток, но и коммунального сектора, который также испытывает финансовую нагрузку.

Ранее изменения в тарифной политике уже произошли в других сегментах рынка. В начале марта 2026 г. в регионе возросла стоимость услуг такси и билетов на междугородние рейсы.

Пока точная сумма нового тарифа для городских маршрутов не называется, однако вопрос будет рассмотрен на заседаниях исполнительного комитета уже в ближайшее время.

