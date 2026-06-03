Единовременное пособие в Винницкой области и других регионах страны будет предоставляться пенсионерам и не только.

Кабмин принял постановление №602, что определило размеры денежной помощи в Винницкой области ко Дню Независимости для пенсионеров и не только, пишет Politeka.net.

выплаты предусмотрены для широкого круга граждан, в частности, для пенсионеров с инвалидностью, ветеранов войны и членов семей погибших защитников Украины.

Как отмечается в сообщении ПФУ, в Пенсионном фонде Украины отмечают, что единовременная денежная помощь в Винницкой области и других регионах страны будет предоставляться ветеранам боевых действий, лицам с инвалидностью в результате войны, бывшим узникам концлагерей, а также семьям погибших военнослужащих и защитников Украины.

Размеры денежной помощи в 2026 году

Самый высокий размер пособия установлен на уровне 3100 гривен. Ее получат граждане, имеющие особые заслуги перед государством.

Такая же сумма предусмотрена для лиц с инвалидностью в результате войны, а также для бывших малолетних узников концлагерей и гетто с инвалидностью I группы. Для лиц II группы инвалидности размер выплаты составит 2900 грн., для III группы — 2700 грн.

Отдельно определена выплата в размере 1000 гривен для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства, а также бывших несовершеннолетних узников концлагерей, включая тех, кто родился в местах принудительного содержания.

Сумма в 650 гривен предусмотрена для членов семей погибших или умерших ветеранов войны, семей погибших защитников и защитниц Украины, а также для вдов и вдовцев умерших участников боевых действий или лиц с инвалидностью в результате войны при условии, что они не состоят в новом браке.

Еще 450 гривен установлены для участников войны, бывших узников концлагерей, лиц, принудительно вывезенных на работы, а также детей партизан и подпольщиков.

Порядок начисления

Механизм выплаты остается неизменным и регулируется постановлением Кабинета Министров №1396 от 27 декабря 2023 года.

Обычно ветераны, проходящие службу или уже пенсионеры, получают средства автоматически — через воинские части или органы Пенсионного фонда Украины без необходимости подавать дополнительные заявления. В то же время граждане, не являющиеся пенсионерами и не состоящие на службе, должны самостоятельно обратиться в Пенсионный фонд для оформления.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Винницкой области: как именно были пересмотрены цены.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Винницкой области: ситуация усложнилась.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Винницкой области: кому могут приостановить выплаты.