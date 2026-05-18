Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 травня у Харкові сформовано на основі актуальних метеорологічних даних, повідомляє Politeka.

Синоптики оприлюднили детальний прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 травня у Харкові на порталі sinoptik.ua.

19 травня вдень очікується дуже сильний дощ із грозою, ввечері буде йти дощ. Температура повітря вночі становитиме від +17° до +19°, вранці підніметься до +23°, а вдень сягне пікових +29°.

20 травня більша частина дня пройде без опадів, а ближче до вечора очікується дрібний дощ. Стовпчики термометрів покажуть +17° вночі, +22° вранці, +26° у денні години та +21° ввечері.

21 травня вдень і ввечері буде йти дощ, а ймовірність опадів досягне 57%. Температурні показники зафіксуються на рівні +16° вночі, +22° вранці, +27° вдень та +22° ввечері.

22 травня вдень і ввечері буде йти дрібний дощ. Уночі температура опуститься до +16°, вранці потеплішає до +22°, вдень очікується до +26°, а ввечері стовпчики термометрів покажуть +21°.

23 та 24 травня пройдуть за подібним синоптичним сценарієм. Вдень і ввечері буде йти дрібний дощ. Температура повітря у ці два дні становитиме +16° вночі, +21° вранці, +25° вдень.

Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 травня у Харкові передбачає, що 25 травня вдень йтиме дощ, проте ближче до вечора він закінчиться. Температура повітря у фінальний день прогнозу складе +15° вночі, +21° вранці, +25° вдень та +20° ввечері.

Атмосферний тиск дещо підвищиться до 749 мм ртутного стовпчика вночі та вранці, а максимальна швидкість вітру вдень складе 4.7 метрів за секунду.

