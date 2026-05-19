Дефіцит продуктів у Харкові може загостритися внаслідок масштабних весняних заморозків, які пошкодили значну частину майбутнього врожаю ягід, фруктів і ранніх овочів по всій Україні, повідомляє Politeka.

Аномальне похолодання, що припало на квітень і початок травня, стало одним із найсерйозніших погодних ударів за останні роки для аграрного сектору. Фермери повідомляють про втрати в різних регіонах, зокрема щодо кісточкових культур, полуниці та частини тепличної продукції.

Найбільше постраждали абрикоси, персики та вишня, а також ранні сорти полуниці, де місцями втрачено перші квітки. У деяких господарствах також зафіксовано пошкодження виноградників, які через теплу зиму передчасно пішли в ріст і стали вразливими до різкого зниження температур.

Окремо відзначають ситуацію з тепличними культурами. Через низьку температуру ґрунту розвиток рослин уповільнився: сходи формувалися значно довше, ніж зазвичай, що вплинуло на старт сезону для ранніх овочів.

Серйозні втрати зафіксовані і в сегменті баштанних культур. На окремих ділянках мороз до -6°C повністю знищив ранні кавуни, попри використання аграріями укриттів, обігріву та захисних матеріалів.

Експерти зазначають, що частину втрат компенсуватиме імпорт, однак він не здатен повністю замінити внутрішню продукцію в піковий сезон. Це створює ризики коливання цін улітку, особливо на ягідну та кісточкову групу товарів.

Водночас фахівці агросектору заспокоюють, що критичного дефіциту на ринку не прогнозується. Різкого стрибка вартості на десятки відсотків вони не очікують, оскільки ціноутворення залежатиме не лише від урожайності, а й від попиту та імпортних поставок.

У цьому контексті Дефіцит продуктів у Харкові розглядається як частина загальнонаціональної тенденції, де погодні ризики впливають на баланс пропозиції, але ринок частково стабілізується за рахунок зовнішніх постачань.

Аграріям натомість рекомендують диверсифікувати посадки та використовувати кілька сортів культур, щоб зменшити залежність від коротких періодів різких температурних коливань.

Джерело

