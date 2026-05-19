Подорожание продуктов в Харькове фиксируется на рынке пищевых товаров, где за последний месяц изменения затронули колбасу, хлеб и овощные консервы, сообщает Politeka.

Иниормацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Среди мясной продукции вареная колбаса "Алан лекарственная" демонстрирует средний уровень 486,13 грн за килограмм. В торговых сетях показатели колеблются: от 420,12 грн. в Metro до 547,00 грн. в Megamarket, тогда как Auchan и Novus удерживают промежуточные значения. В апреле средний уровень составил 477,57 грн, что свидетельствует о постепенном росте стоимости.

Динамика за месяц показывает колебания с пиковыми значениями более 490 грн. во второй половине апреля и стабилизацию около 486 грн. в мае. В результате зафиксировано увеличение на 7,77 грн.

В сегменте хлебобулочных изделий ржаной хлеб Riga Бородиновский (300 г) в среднем стоит 55,65 грн. В сетях цены варьируются от 53,80 до 57,50 грн, тогда как в апреле средний показатель составлял 52,36 грн. Месячная разница составляет +3,28 грн.

Отдельно растет стоимость овощных консервов. Икра из кабачков Верес (500 г) в среднем продается по 89,65 грн. В магазинах ценовой диапазон колеблется от 83,40 до 96,50 грн, тогда как предыдущий месяц закрепился на уровне 86,95 грн. Динамика за период составляет 1,50 грн.

Экономические показатели свидетельствуют о том, что подорожание продуктов в Харькове происходит неравномерно: наибольшие изменения наблюдаются в мясном сегменте, тогда как хлеб и консервы демонстрируют более умеренные колебания.

Аналитические данные за май показывают общую тенденцию к медленному, но стабильному росту цен на базовые продукты питания в торговых сетях города.

