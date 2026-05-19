Графики отключения света продлятся много часов в Запорожье из-за запланированных ремонтных работ на 20 мая, сообщает издание Politeka.net.
Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .
Плановые графики отключения света в Запорожье на 20 мая вводятся в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на объектах электросетей. Как сообщают энергетики, временные ограничения необходимы для технического обслуживания оборудования, обновления отдельных участков сети и повышения стабильности электроснабжения в регионе.
С 09:00–17:10 будут выключать электричество из-за проведения плановых работ, однако обесточенными будут оставаться только отдельные улицы Запорожья:
- Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36
- Борыса Гринченка — 68–84, 73–87
- Борыса Гринченка (Крыжановського) — 68–84, 73–87
- Голды Меир (Сусанина) — 62–76
- Кочубея — 47–65, 60–74
- Семеренка — 59–63, 60–76
- Днипрорудный — 6, 8, 10, 12
- Спасивськый — 19–35, 22
- Спасивськый (Пысарева) — 19–35, 22
С 08:00–20:00 (на 12 часов подряд) исчезнет электричество. Однако не по всему городу, а только по адресам:
- Скельна — 5, 18, 28А, 42, 54, 55, 58, 58Б, 58В, 58Г, 60, 60А, 61, 62, 62А, 65, 65А, 66, 67, 67А, 67Б, 67В, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 72А, 72Б, 73, 73А, 74, 74Б, 74Г, 74Е, 75Б, 75В, 75Д, 76А, 76Б, 256Б
С 09:00-17:00 вводят дополнительные графики отключения света в Запорожье. Они касаются десятков адресов:
- Абрагама Коопа (Истомина) — 11, 72, 86–104, 106, 106/В, 108а, 108/1, 108/2, 108–136, 108/Б, 125–167, 163, 167а–177, 169
- Акациева (Тытова) — 1, 2, 3–29, 2–28
- Андреаса Валльмана (Лытвынова) — 1–5, 2–8, 7–59, 10–60
- Арктична — 20–36, 21–37, 38–58, 39–57
- Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36, 15–21, 25–23, 37–43
- Архытекторкы Бельман (Адмирала Лазарева) — 1, 1–23, 2, 6
- Бодянського — 54
- Борыса Гринченка — 68–84, 73–87
- Борыса Гринченка (Крыжановського) — 1–3, 2–4, 5, 6–66, 7–69, 68–84, 71, 73–87
- Виктора Пеннера (Скрябина) — 1–27, 2–32
- Гданська (Сибірська) — 1–9, 2–18, 13–19, 25
- Героив 110-и брыгады (Докучаева) — 54–64, 55, 57
- Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 3–9, 4–8, 13а, 16–18, 21, 23–29, 26–28, 28а, 28/3, 35–49, 37–39, 45–49, 57–59, 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122
- Героив 93-и Брыгады (Гудыменка) — 38–54
- Герхарда Ремпеля (Дыбенка) — 15–17, 21–31, 33–53, 57
- Голды Меир (Сусанина) — 1–27а, 2–30, 31–45, 32–60, 37а, 62–76
- Голядкина — 3–9, 4–12
- Грыгория Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а
- Депутатська — 2–4, 5–21, 8–22
- Дызельна — 38–86, 88, 51–111
- Дитриха Тиссена (Лихачова) — 1–17, 2–6, 10–20, 21–29, 24–32
- Дружбы — 1а–19, 2–18
- Дубова (Блюхера) — 1–13, 2, 2а, 4–14, 4а, 16, 17–29, 18, 20, 20а, 22–46, 27а, 31, 33–39, 41–59
- Евгена Адамцевыча (Тымирязева) — 24, 226–236, 238, 240а, 242–248, 250, 309–335, 337, 339–359
- Зачыняева — 77–75, 81–83
- Зеленодольська — 62, 64
- Игора Сикорського — 161–179, 183–203, 205, 207, 274, 276, 278–308, 310, 312–320
- Калынова (Колонтай) — 1–45, 4, 6, 8–36, 47, 49
- Камянсько–Днипровська — 2, 2а, 2е, 3–11А, 12–18, 13, 17–29
- Карпатська (Анапська) — 1–23, 2–18, 17, 22–44, 26–28, 27–31, 28а, 30–32, 33–63, 34, 34а, 36, 36а, 38–40, 38а, 40а, 42–44, 46–72, 65–125
- Кобзаря — 1а, 3–13, 4, 8
- Кочубея — 1–25, 2–30, 27–45, 32, 34–58, 47–65, 60–74
- Кошова (Благоева) — 1–21, 2–18
- Лелекы (Буревисныка) — а/1–33, 2а–6, 3–17, 10–42, 17а
- Ликарняна — 4–16, 6а, 8, 11–23, 18, 27–31
- Ликарська — 1–25, 2–20, 22–42, 27–55а, 46–106, 55–105
- Лисна — 8–16а, 16–32
- Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в
- Менонитська (Фадєєва) — 1–9, 2, 2–22, 6, 6б, 8а, 11–17, 24, 26
- Мыхайливська (Єсенина) — 3, 4–6, 7–27, 10–14, 22–24
- Мицна — 1–27, 2–18, 20, 22, 29, 31
- Наливайка — 1, 2, 3–19, 4–40
- Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — 1–17, 4–18
- Никопольське шосе — 1В
- Олександрівська — 95, 97, 97 а (4 пов), 97 (4 пов), 114
- Петра Бузука — 2
- Пидгирна — 1–15, 1а, 1б, 2–18, 2а, 2б, 2в, 2г, 16
- Питера Леппа (Отто Шмидта) — 1–3, 2–6, 5, 7–13, 8, 10а, 10–44, 13а, 15–23, 25–29
- Поштова — 161, 161а
- Прыходська (Комунаривська) — 45, 45а, 49
- Розенталь — 12–20, 21–31, 24–36, 33–45, 38–66, 46, 47–79, 50, 68–112, 69
- Руставели — 2, 22–54, 31–53, 53а, 56, 57, 58
- Салават Юлаева — 1–27, 2–32
- Самийла Кишки (Корчагінська) — 1–23, 4–8, 18–20, 23к
- Семеренка — 1–29, 2–30, 31–57, 32–58, 59–63, 60–76
- Сергия Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30
- Скеляста — 2, 3, 4–28
- Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40
- Соняшныкова (Мыколы Руднева) — 1–15, 2–12, 15а, 24, 28, 30–32, 33, 34–42, 35–41
- Сосюры — 1–25, 2–32, 29
- Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а
- Трясыла — 1–49, 2–40
- Украинська — 30, 32, 32а, 34, 34а, 36
- Фанатська (Добролюбова) — 9
- Цилынна — 1, 1–19, 2–32, 19/1, 40
- Чаривна — 109 (п.1,2), 109 (п.3-6), 113, 113 (п.1-4), 113 (п.5,6), 113а
- Шевченка — 267
- Шкильна — 9
- Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б
- Металургив — 8А
- Моторобудивныкив — 83–107, 95, 109
- Соборный — 102, 104, 106, 106а, 224, 226
- Березневый (Мартовскый) — 1–11, 2–10
- Вечирний (Цыолковського) — 1–7, 2–10
- Вильнянскый — 11
- Вильнянськый — 5
- Вирный (Чернышевського) — 1, 2, 3–11, 4–12
- Вовчый (Ржевського) — 2–8, 5–21
- Володарськый — 1б
- Галыцькый (Сымбирськый) — 1–9, 2, 4–6
- Днипрорудный — 6, 8, 10, 12
- Канцеривськый (Анадырськый) — 1–9, 2–8
- Костюшка — 9, 10, 11
- Лыстяный — 2–10
- Олега Мельныченка (Кубынського) — 1, 2–8, 10–16, 13–25
- Палия — 2, 3–19, 4, 8
- Соловиный — 3
- Спасивськый — 19–35, 22
- Спасивськый (Пысарева) — 3–7, 4–10, 7а, 9–17, 19–35, 20, 22
- Хвойный — 2–10.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.
Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.
Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.