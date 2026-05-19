Плановые графики отключения света в Запорожье на 20 мая вводятся в связи с проведением ремонтных работ.

Графики отключения света продлятся много часов в Запорожье из-за запланированных ремонтных работ на 20 мая, сообщает издание Politeka.net.

Об этом рассказали в «Запорожьеоблэнерго» .

Плановые графики отключения света в Запорожье на 20 мая вводятся в связи с проведением профилактических и ремонтных работ на объектах электросетей. Как сообщают энергетики, временные ограничения необходимы для технического обслуживания оборудования, обновления отдельных участков сети и повышения стабильности электроснабжения в регионе.

С 09:00–17:10 будут выключать электричество из-за проведения плановых работ, однако обесточенными будут оставаться только отдельные улицы Запорожья:

Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36

Борыса Гринченка — 68–84, 73–87

Борыса Гринченка (Крыжановського) — 68–84, 73–87

Голды Меир (Сусанина) — 62–76

Кочубея — 47–65, 60–74

Семеренка — 59–63, 60–76

Днипрорудный — 6, 8, 10, 12

Спасивськый — 19–35, 22

Спасивськый (Пысарева) — 19–35, 22

С 08:00–20:00 (на 12 часов подряд) исчезнет электричество. Однако не по всему городу, а только по адресам:

Скельна — 5, 18, 28А, 42, 54, 55, 58, 58Б, 58В, 58Г, 60, 60А, 61, 62, 62А, 65, 65А, 66, 67, 67А, 67Б, 67В, 68, 69, 70, 71, 71А, 72, 72А, 72Б, 73, 73А, 74, 74Б, 74Г, 74Е, 75Б, 75В, 75Д, 76А, 76Б, 256Б

С 09:00-17:00 вводят дополнительные графики отключения света в Запорожье. Они касаются десятков адресов:

Абрагама Коопа (Истомина) — 11, 72, 86–104, 106, 106/В, 108а, 108/1, 108/2, 108–136, 108/Б, 125–167, 163, 167а–177, 169

Акациева (Тытова) — 1, 2, 3–29, 2–28

Андреаса Валльмана (Лытвынова) — 1–5, 2–8, 7–59, 10–60

Арктична — 20–36, 21–37, 38–58, 39–57

Архыпа Куинджи (Сурикова) — 14–36, 15–21, 25–23, 37–43

Архытекторкы Бельман (Адмирала Лазарева) — 1, 1–23, 2, 6

Бодянського — 54

Борыса Гринченка — 68–84, 73–87

Борыса Гринченка (Крыжановського) — 1–3, 2–4, 5, 6–66, 7–69, 68–84, 71, 73–87

Виктора Пеннера (Скрябина) — 1–27, 2–32

Гданська (Сибірська) — 1–9, 2–18, 13–19, 25

Героив 110-и брыгады (Докучаева) — 54–64, 55, 57

Героив 37-го батальйону (Шушенська) — 3–9, 4–8, 13а, 16–18, 21, 23–29, 26–28, 28а, 28/3, 35–49, 37–39, 45–49, 57–59, 79, 83–99, 102, 103, 105–111, 108–122

Героив 93-и Брыгады (Гудыменка) — 38–54

Герхарда Ремпеля (Дыбенка) — 15–17, 21–31, 33–53, 57

Голды Меир (Сусанина) — 1–27а, 2–30, 31–45, 32–60, 37а, 62–76

Голядкина — 3–9, 4–12

Грыгория Вегмана — 2–4, 4а, 4б, 10, 16–26, 16а

Депутатська — 2–4, 5–21, 8–22

Дызельна — 38–86, 88, 51–111

Дитриха Тиссена (Лихачова) — 1–17, 2–6, 10–20, 21–29, 24–32

Дружбы — 1а–19, 2–18

Дубова (Блюхера) — 1–13, 2, 2а, 4–14, 4а, 16, 17–29, 18, 20, 20а, 22–46, 27а, 31, 33–39, 41–59

Евгена Адамцевыча (Тымирязева) — 24, 226–236, 238, 240а, 242–248, 250, 309–335, 337, 339–359

Зачыняева — 77–75, 81–83

Зеленодольська — 62, 64

Игора Сикорського — 161–179, 183–203, 205, 207, 274, 276, 278–308, 310, 312–320

Калынова (Колонтай) — 1–45, 4, 6, 8–36, 47, 49

Камянсько–Днипровська — 2, 2а, 2е, 3–11А, 12–18, 13, 17–29

Карпатська (Анапська) — 1–23, 2–18, 17, 22–44, 26–28, 27–31, 28а, 30–32, 33–63, 34, 34а, 36, 36а, 38–40, 38а, 40а, 42–44, 46–72, 65–125

Кобзаря — 1а, 3–13, 4, 8

Кочубея — 1–25, 2–30, 27–45, 32, 34–58, 47–65, 60–74

Кошова (Благоева) — 1–21, 2–18

Лелекы (Буревисныка) — а/1–33, 2а–6, 3–17, 10–42, 17а

Ликарняна — 4–16, 6а, 8, 11–23, 18, 27–31

Ликарська — 1–25, 2–20, 22–42, 27–55а, 46–106, 55–105

Лисна — 8–16а, 16–32

Марко Вовчок — 1–41, 2–18, 25в

Менонитська (Фадєєва) — 1–9, 2, 2–22, 6, 6б, 8а, 11–17, 24, 26

Мыхайливська (Єсенина) — 3, 4–6, 7–27, 10–14, 22–24

Мицна — 1–27, 2–18, 20, 22, 29, 31

Наливайка — 1, 2, 3–19, 4–40

Нечыпора Дейкуна (Чычерина) — 1–17, 4–18

Никопольське шосе — 1В

Олександрівська — 95, 97, 97 а (4 пов), 97 (4 пов), 114

Петра Бузука — 2

Пидгирна — 1–15, 1а, 1б, 2–18, 2а, 2б, 2в, 2г, 16

Питера Леппа (Отто Шмидта) — 1–3, 2–6, 5, 7–13, 8, 10а, 10–44, 13а, 15–23, 25–29

Поштова — 161, 161а

Прыходська (Комунаривська) — 45, 45а, 49

Розенталь — 12–20, 21–31, 24–36, 33–45, 38–66, 46, 47–79, 50, 68–112, 69

Руставели — 2, 22–54, 31–53, 53а, 56, 57, 58

Салават Юлаева — 1–27, 2–32

Самийла Кишки (Корчагінська) — 1–23, 4–8, 18–20, 23к

Семеренка — 1–29, 2–30, 31–57, 32–58, 59–63, 60–76

Сергия Корольова — 1, 2, 3–29, 4–30

Скеляста — 2, 3, 4–28

Сковороды — 1–11, 2–36, 38, 40

Соняшныкова (Мыколы Руднева) — 1–15, 2–12, 15а, 24, 28, 30–32, 33, 34–42, 35–41

Сосюры — 1–25, 2–32, 29

Тараса Бульбы — 1–13, 2–8, 14, 16–22, 22а

Трясыла — 1–49, 2–40

Украинська — 30, 32, 32а, 34, 34а, 36

Фанатська (Добролюбова) — 9

Цилынна — 1, 1–19, 2–32, 19/1, 40

Чаривна — 109 (п.1,2), 109 (п.3-6), 113, 113 (п.1-4), 113 (п.5,6), 113а

Шевченка — 267

Шкильна — 9

Яворныцького — 2–4, 22/1, 22/2, 28а, 28б

Металургив — 8А

Моторобудивныкив — 83–107, 95, 109

Соборный — 102, 104, 106, 106а, 224, 226

Березневый (Мартовскый) — 1–11, 2–10

Вечирний (Цыолковського) — 1–7, 2–10

Вильнянскый — 11

Вильнянськый — 5

Вирный (Чернышевського) — 1, 2, 3–11, 4–12

Вовчый (Ржевського) — 2–8, 5–21

Володарськый — 1б

Галыцькый (Сымбирськый) — 1–9, 2, 4–6

Днипрорудный — 6, 8, 10, 12

Канцеривськый (Анадырськый) — 1–9, 2–8

Костюшка — 9, 10, 11

Лыстяный — 2–10

Олега Мельныченка (Кубынського) — 1, 2–8, 10–16, 13–25

Палия — 2, 3–19, 4, 8

Соловиный — 3

Спасивськый — 19–35, 22

Спасивськый (Пысарева) — 3–7, 4–10, 7а, 9–17, 19–35, 20, 22

Хвойный — 2–10.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: как можно найти дом.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Запорожской области: кто может получить дополнительные финансы.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Запорожье: цены заметно изменились.